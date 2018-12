Ecaterina Andronescu ii indeamna pe elevi sa ramana in tara: Nicaieri nu este ca acasa

Ziare.

"Dragi elevi, este foarte important ce faceti si ma bucur de cate ori aud sau citesc despre performantele pe care le aveti. (...) Sigur, astazi puteti merge oriunde in lume, dar nicaieri nu este ca acasa.Ganditi-va de doua ori, incercati sa va lamuriti parintii ca aici, acasa, in Romania, aveti universitati performante in care va puteti forma profesional", a spus, joi, ministrul Educatiei Nationale in cadrul festivitatii de premiere a elevilor olimpici care s-a desfasurat la Universitatea Politehnica.Andronescu le-a spus elevilor ca Romania are universitati care se afla in topurile internationale, precizand ca pot face performanta si in tara."Anul acesta, in unul dintre cele mai pretentioase topuri internationale, Romania are sansa sa raporteze 12 universitati care au intrat in clasamentul Shanghai cu 29 de domenii stiintifice. Aceste domenii sunt in primele 500 din lume. Acest lucru ne arata ca si in invatamantul superior performanta voastra poate fi continuata", a mai spus Ecaterina Andronescu.Ministrul Educatiei Nationale spune ca in ultimii 15 ani numarul elevilor din sistemul de invatamant a scazut cu peste un milion."Ceea ce am facut eu este un indemn pentru ca n-am cum sa nu va spun ca daca acum 15 ani sistemul de invatamant avea 4.200.000 de elevi, astazi, dupa 15 ani, nu mai avem 3.000.000. In 15 ani avem cu 1.300.000 de elevi mai putin. Acest lucru il putem inscrie la categoria dramele poporului roman. Romania, dupa Siria, este tara cu cea mai mare migratie", a adaugat Ecaterina Andronescu.