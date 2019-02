Ecaterina Andronescu, reclamata la CNCD dupa declaratiile privind separarea copiilor cu cerinte speciale

Ziare.

"Declaratiile publice ale ministrului Educatiei referitoare la segregarea elevilor cu dizabilitati intaresc stigma si prejudecata la adresa intregii comunitati a persoanelor cu dizabilitati din tara noastra, copii, tineri, adulti si parinti ai acestora. (...)Propunerea de a-i 'imparti pe cei cu dificultati de invatare intr-un loc' este discriminatorie si segregationista, deoarece reflecta convingerea doamnei ministru ca, pornind de la criteriul dizabilitatii, elevii nu pot invata in aceeasi clasa cu alti colegi care nu au o dizabilitate.Conform doamnei ministru, dizabilitatea reprezinta un criteriu valid pentru separarea acestora intr-o alta clasa, fapt ce se inscrie in definitia discriminarii prevazuta in O.G. 137/2000, restrangand dreptul la educatie al acestora in conditii de egalitate, pe criteriul dizabilitatii.Considerand declaratiile publice ale ministrului Educatiei deosebit de periculoase si reflectia unor directii de politici publice discriminatorii, indiferent de nuantarile ulterioare, am inteles sa depunem plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii", se arata intr-un comunicat remis luniCEDCD prezinta si cateva statistici elocvente:* 29.433 din cei 70.000 de copii cu dizabilitati din Romania sunt izolati in scoli speciale, adica aproape 50%;* cu numai 1.385 de profesori de sprijin in toata tara chiar si cei care invata in scolile de masa nu beneficiaza de sprijinul necesar* cu un profesor de sprijin la 150 de elevi cu dizabilitati in mai multe judete din tara nu reusim sa ne ridicam nici la standardul minim pentru incluziunea copiilor cu dizabilitati;* programa nu este adaptata, nu exista accesibilizari si tehnologii asistive, iar profesorii nu au beneficiat de pregatirea necesara gestionarii elevilor cu dizabilitati;* Parintii cheltuiesc intre 4.000 - 18.000 de Euro pe an pentru terapiile copiilor cu dizabilitati si salariile profesorilor de sprijin privati, iar cei care nu isi permit, raman izolati in case sau institutii.* 93% dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului (DGASPC) din cele 42 de judete din Romania au raportat inexistenta serviciilor de interventie timpurie pentru copiii cu dizabilitati in comunitate.* Discriminarea, excluziunea si segregarea copiilor cu dizabilitati in sistemul de educatie din Romania constituie obiectul a numeroase dosare civile, penale si la nivelul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii pe care le-am sesizat in ultimii 10 ani;* Cu o rata de 4,2%, Romania a ajuns tara cu cea mai mica rata de angajare in campul muncii a persoanelor cu dizabilitati din UE se datoreaza si excluziunii de azi de pe bancile scolii, si care la cum arata politicile in prezent se va acutiza* Raportori speciali ai ONU si comisari pentru drepturile omului ai Consiliului Europei au atras atentia in nenumarate rapoarte de evaluare ca statul roman incalca drepturile copiilor cu dizabilitati din tara noastra"In aceeasi logica, masurile fara precedent de Buget ZERO la nivel central pentru dizabilitate reflecta pericolul arbitrariului fata de acest grup vulnerabil si nu numai, in absenta unei legislatii europene pe dizabilitate, care sa stabileasca standarde minime de protectie si monitorizare", se mai arata, printre altele, in comunicatul citat.C.B.