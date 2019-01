Ecaterina Andronescu recunoaste ca mii de gradinite si scoli functioneaza fara apa curenta si canalizare

Ziare.

"Referitor la situatia avizelor sanitare, din datele statistice existente la Ministerul Educatiei Nationale rezulta ca, la nivel national, functioneaza aproximativ 2.355 de unitati scolare cu grupuri sanitare situate in curte si care nu sunt dotate cu apa curenta si canalizare", a transmis Ecaterina Andronescu, in cadrul raspunsului unei interpelari adresate in scris de catre senatorul de Maramures neafiliat Severica Rodica Covaciu.Intrebarea a fost prezentata in luna noiembrie pentru ministrul interimar al Eduatiei Nationale, Rovana Plumb."Va rog sa imi puneti la dispozitie date statistice referitoare la numarul total al uitatilor de invatamant din tara care nu au toaleta racordata la sistemul de alimentare cu apa si la canalizare. De asemenea, pentru judetul Maramures doresc sa imi precizati cate unitati scolare nu au toaleta la sistemul de alimentare cu apa si canalizare", este interpelarea transmisa ministrului Educatiei.Referitor la subiect, premierul Viorica Dancila anunta, la inceputul lunii decembrie, ca in bugetul pe 2019 va fi si un Fond de Investitii Locale, prin care localitatile vor putea opta pentru cate doua proiecte de finantare fiecare, pentru canalizare, apa sau renovarea scolii. Seful Executivului spunea ca pentru acest fond vor fi alocate 10 miliarde lei, in timp ce presedintele PSD Liviu Dragnea afirma ca suma va fi de 10 miliarde de euro Bugetul pentru acest an nu a fost inca adoptat de Guvern. Despre buget, Liviu Dragnea a spus, la sfarsitul anului trecut, ca va discuta in coalitie despre posibilitatea ca dupa 15 ianuarie acesta sa fie aprobat, mai intai de catre Executiv, apoi in Legislativ. Liderul PSD a adaugat ca e posibil sa fie convocata o sesiune extraordinara "cu cateva zile inainte de februarie".