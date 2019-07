Ecaterina Andronescu si-a facut bilantul ultimelor 6 luni: Ce probleme a gasit si ce are de gand sa faca

Evaluarea Nationala - prea multi corigenti

Bilantul a cuprins si rezultatele de la Evaluarea Nationala sau de la Bacalaureat si a fost prezentat dupa ce premierul Viorica Dancila a facut o evaluare a mai multor ministri, inlocuindu-i pe doi dintre ei.Ecaterina Andronescu a preluat functia de ministru al Educatiei la mijlocul lunii noiembrie a anului trecut, dar a precizat ca bilantul se refera la ultimele sase luni.La conferinta de presa tinuta joi, ministrul a fost insotit de trei membri din echipa de conducere a MEN (foto), iar datele statistice au fost prezentate cu ajutorul unor slide-uri proiectate pe ecran.Primul subiect abordat s-a referit la rezultatele de la Evaluarea Nationala, la care anul acesta s-au inscris circa 178.000 de absolventi de clasa a VIII-a, dintre care circa 154.000 din promotia curenta.Ecaterina Andronescu a subliniat ca ceea ce atrage atentia este "rubrica care cuprinde elevii nepromovati si cu situatia neincheiata", urmand sa fie facuta o analiza despre numarul mare al acestora. Ministrul a mai atras atentia asupra faptului ca "la trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial elevii au o problema si va trebui sa ne aplecam sa o remediem".Tot conform statisticilor, procentul celor corigenti in clasa a V-a variaza destul de mult in ultimii ani, scazand la clasele urmatoare si atingand la clasa a VIII-a "valori care merg pana la 20%", situatia urmand sa faca "obiectul unei analize foarte serioase a MEN".O alta observatie a vizat diferentele mari, in anumite judete, intre cei care promoveaza si cei care nu au promovat examenul.Pe de alta parte, Ecaterina Andronescu i-a felicitat pe cei care au obtinut "10 curat". "O sa incercam sa ii si recompensam pentru aceasta performanta", a adaugat ea.In ceea ce priveste Bacalaureatul din acest an, ministrul a subliniat ca exista "diferente mari intre cei care se inscriu din promotia curenta si cei care vin din anii anteriori" si, de asemenea, sunt "diferente mari si intre urban si rural, si intre diferitele tipuri de licee".Astfel, promovabilitatea ajunge si la "procente de pana la 90% in urbanul de la liceele teoretice", in timp ce situatii mult mai slabe se inregistreaza "in rural si la liceele tehnologice", ministrul anuntand ca se va incerca ameliorarea acestei situatii.Un alt aspect remarcat de Ecaterina Andronescu a fost diferenta mare intre rata de promovare a celor din promotia curenta fata de cei din promotiile anterioare.", a afirmat ministrul, anuntand ca profesorii si inspectorii vor trebui "sa urmareasca si sa analizeze" acest aspect.Rata de promovare s-a mentinut in ultimii ani la peste 70%, a mai afirmat ministrul, subliniind faptul ca "exista diferente intre cei inscrisi si cei prezenti la examen"."Se va face o analiza de ce exista aceste diferente, sa reducem acest ecart si sa crestem ponderea celor care sunt promovati", a anuntat aceasta.In ceea ce priveste, el s-a incadrat in ultimii ani intre 42.000 si 48.000. "Numarul de lucrari modificate este prea mare", a mai punctat ministrul, referindu-se la cresterile de note dupa contestatii.Intrebata de jurnalisti, Ecaterina Andronescu a spus ca asteapta lista nominala a celor care au avut asemenea diferente mari de note dupa contestatii, dupa care se va face o analiza."Prima masura ar fi ca aceste cadre didactice sa nu mai participe la evaluarile de anii urmatori", a punctat ministrul, o alta masura fiind formarea evaluatorilor.In context, ministrul a spus ca le va cere celor care elaboreaza subiectele sa lucreze si la bareme "mai concrete", dand ca exemplu Universitatea Politehnica, unde se lucreaza deja cu grile de evaluare.. Luam in calcul, cand o sa avem situatia exacta, o sa elaboram si metodologia", a anuntat ministrul.Ecaterina Andronescu a prezentat si lista liceelor ai caror elevi au obtinut in ultimii ani rezultate foarte proaste. "Sunt", a mai precizat ministrul, remarcand faptul ca la multe dintre ele s-a intrat cu medii sub 5."Nu exclud varianta in care aceste licee sa se transforme in scoli profesionale, avand in vedere si rezultatele din ultimii 6 ani", a anuntat Ecaterina Andronescu, mentionand faptul ca a propus masuri pentru remedierea acestor situatii, dupa o analiza "foarte serioasa" cu inspectoratele scolare.Ecaterina Andronescu a prezentat si mai multe statistici legate de sumele alocate de la buget pentru diverse proiecte, cum ar fi "Laptele si cornul" (572 de milioane de lei), bursele profesionale (201 milioane de lei) sau masa calda (46 milioane de lei).De asemenea, 20 de milioane de lei au fost alocate de MEN familiilor care beneficiaza de "tichete de gradinita".In ceea ce priveste scolile cu "grupuri sanitare neconforme", ministrul a precizat ca MEN a alocat"Ei trebuie sa fie responsabili de datele cu care operam si pe care ne bazam deciziile", a afirmat ministrul. Raspunzand la intrebarile jurnalistilor, Ecaterina Andronescu a spus ca a fost vorba despre "cel putin o lipsa de atentie", iar banii alocati in baza unor date false primite la minister s-au luat inapoi de la scoli, dupa care s-au facut controale in toate judetele si se va da o noua hotarare de guvern.Tot legat de bugetele alocate, ministrul a afirmat ca au avut loc cresteri salariale si au fost puse in aplicare hotarari judecatoresti, ceea ce a insemnat "un efort bugetar foarte important"."Bugetul nostru a crescut cu circa 10 miliarde de lei, este o crestere importanta, speram ca rezultatele sa se vada", a subliniat aceasta.In ceea ce priveste, Ecaterina Andronescu s-a aratat convinsa ca ele vor fi in scoli din 20 august, precizand ca au existat si contestatii, dar "probabil in circa 10 zile vom avea aceste rezultate si mergem mai departe".Ecaterina Andronescu a vorbit si despre faptul ca trei universitati din Romania au intrat in retelele de universitati europene si au primit finantari suplimentare. De asemenea, a remarcat faptul ca a crescut numarul celor care apar in diverse clasamente internationale.Ministrul a anuntat si cifrele de scolarizare pentru anul urmator, mentionand faptul ca "pe masura ce scade numarul de elevi (avem 1,5 milioane de elevi mai putin decat acum 15 ani) nu are cum sa creasca numarul de cadre didactice si trebuie sa facem ajustarile necesare".Nu in ultimul rand, Ecaterina Andronescu a anuntat ca se lucreaza la, de fapt, un cod care va contine trei legi (preuniversitar, universitar si statutul personalului didactic), urmand ca ele sa fie supuse in curand dezbaterii publice si la toamna sa fie depuse in Parlament.Intrebata de jurnalisti despre limitarea gratuitatii pentru studenti la CFR, Ecaterina Andronescu a spus ca "deocamdata avem o lege"."Am avut o intalnire cu liderii a doua organizatii - ANOSR si OSR - si am discutat si cu ei aceste formule. Trebuie sa corectam modul in care, profitand de aceasta gratuitate, rezervarile sunt numeroase. CFR reclama ca nu isi mai poate vinde biletele si sunt prea multe rezervari (...)", a declarat ministrul.Ecaterina Andronescu a fost intrebata de jurnalisti despre evaluarea facuta de premierul Dancila si discutata in CEx al PSD, incheiata cu remanierea ministrilor Carmen Dan (Interne) si Teodor Melescanu (Externe), dar a refuzat sa comenteze informatiile referitoare la ea aparute pe surse in presa."Eu nu am vorbit despre acest lucru, sursele presei nu le comentez. Nu cred ca cineva e legat de vreun scaun. Eu trebuie sa imi indeplinesc misiunea pe perioada cat sunt aici., am o meserie", a spus Ecaterina Andronescu, care este profesor universitar la Politehnica Bucuresti.