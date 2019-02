Ecaterina Andronescu vrea clase separate pentru copiii cu cerinte speciale: Nici vorba sa propun segregare

"Nici vorba sa propun segregare"

"Noi acum ii avem pe cei cu dificultati de invatare, sa ii numim asa generic, impartiti in doua categorii. Pe unii ii trimitem in scolile speciale, iar altii sunt in scolile normale, integrati in clasele normale. Acolo, din pacate, intr-o foarte mica masura reusim sa asiguram profesori de sprijin pentru copiii integrati in clasele normale si atunci cream dificultati la profesori", a declarat ministrul Educatiei, la Digi 24.Drept urmare, ministrul spune ca o varianta ar fi locuri speciale cu profesori de sprijin."Si ma gandeam daca nu am putea sa ii impartim mai multi intr-un loc si sa punem profesori de sprijin acolo. Adica as vrea: ca si lor, celor integrati in scolile de masa, sa le putem asigura profesori de sprijin", a mai afirmat Ecaterina Andronescu.Masura este insa contestata de membrii UNICEF, acestia precizand ca elevii cu nevoi speciale se integreaza mai bine atunci cand sunt expusi diversitatii.Asadar, Ecaterina Andronescu a revenit asupra declaratiei si precizeaza ca, de fapt, propunerea era ca acesti elevi sa fie sustinuti suplimentar cu profesori de sprijin. Ministrul spune ca sunt si in prezent profesori de sprijin, dar numarul este mic."Nici poveste sa propun clase sa produca segregarea acestor copii, ci sa incercam sa ii sustinem suplimentar cu un profesor de sprijin. (...) O s-o punem, probabil in viitoarea lege a educatiei. Pe masura ce vom avea asigurate cadrele didactice, vom incerca sa o transpunem si in realitate. Exista si in acest moment, dar sunt foarte putini profesorii de sprijin, din pacate", a declarat ministrul Educatiei, la Antena3.