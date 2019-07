Gafa a ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu: Intorcandu-ne aici in judetul Alexandria

Ziare.

Ministrul Educatiei a avut doar cuvinte de lauda pentru sistemul de invatamant din judetul Teleorman, de la procentul bun obtinut la Evaluarea Nationala pana la dezvoltarea universitatii din Alexandria. In discursul rostit la congresul organizatiei judetene a PSD a incurcat insa numele judetului."Intorcandu-ne aici in judetul Alexandria am fost martorul inceputului universitatii pe care dumneavoastra astazi o aveti aici", a spus ministrul Educatiei.Prezent la congres, si vicepresedintele ALDE Teleorman, Virgiliu Cocosila, a gresit chiar numele partidului partener de guvernare, pe care l-a numit Partidul Socialist Democrat. "Buna ziua, doamna prim-ministru si presedinte al Partidului Socialist Democrat". Liderul ALDE si-a corectat insa repede greseala.Ministrul Educatiei a mai facut zilele trecute o greseala de exprimare, cand a vorbit despre Bacalaureat la o emisiune difuzata de TVR 1, spunand "orice evaluare evalueaza subiectele pe care examenul le presupune in evaluarea respectiva".Ecaterina Andronescu nu este singura care a facut astfel de gafe. In luna mai, si premierul Viorica Dancila a spus in timpul unei conferinte de presa organizate in Frasin, judetul Suceava, ca se afla intr-o vizita in judetul Hunedoara "Buna ziua. As vrea sa urez 'La multi ani' tuturor celor care sarbatoresc astazi ziua onomastica. Suntem intr-o vizita in judetul Hunedoara", si-a inceput Dancila discursul, moment in care a fost corectata.