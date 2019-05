Mesajul dur al unei eleve de 14 ani: Mi-ai distrus visul, Andronescu! Vreti sa devenim o tara de prosti

Ziare.

com

"Mi-ai distrus visul! Tu, Ecaterina Andronescu! Desi sunteti ministrul Educatiei (un statut prea inalt, pe care NU il meritati) sunt sigura ca pana si un copil de 5 ani ar intelege ca nu stiti ce faceti cu viata multor oameni si elevi in cazul de fata", a inceput Mic Giulia mesajul de pe Facebook, arata Stiri de Cluj Ea a precizat ca are 14 ani si locuieste in Dej, judetul Cluj. Eleva a precizat ca are o medie generala de 9,96 si ca urmeaza sa sustina evaluarea nationala. Tanara mentioneaza ca intentiona sa opteze pentru profilul de stiinte ale naturii de la un liceu din oras, dar ca e posibil ca acest lucru sa nu se mai intample, pentru ca profilul ar putea fi desfiintat."MULTUMESC! Sunt convinsa ca la varsta mea inteleg pe deplin ce lovitura ne-ati oferit. Se presupune ca ar trebui sa faceti bine pentru tara, nu? Ei bine, dumneavostra luati orice suflare de educatie care mai exista in aceasta societate. Din dorinta de a-mi salva viitorul am inceput sa scriu acest mesaj, izbucnind in lacrimi cand am aflat ca aici in Dej este o probabilitate de 50-50 sa taiati o clasa de matematica-informatica sau stiintele naturii.De ce? In adancul acestui ordin pe care l-ati dat cu o zi in urma se afla adevarata realitate.. Este prea putin vorba despre copiii care nu iau 5... NU!", a continuat eleva.Tanara sustine, in mesajul sau, ca in prezent Romania este condusa de persoane incompetente."Trebuie sa recunoastem adevarul crunt ..!! Am invatat in acesti 4 ani de la profesori extrem de buni, am tras de mine ca sa fiu sigura sa intru la bio-chimie, cand, daca stiam, puteam lejer sa intru si cu o medie muuullt mai mica la filologie...Va bateti joc de noi, dar sper ca peste 10 ani actuala generatie de tineri, cand vom fi pe propriile noastre puteri sa fim doza de aer de care are nevoie Romania! Imi doresc sa distribuie cat mai multa lume acest mesaj ca un semnal de alarma pentru acest Guvern!!", a incheiat eleva.