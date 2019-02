Ministerul Educatiei i-a echivalat studiile medicului fals. Cum explica Ecaterina Andronescu

Ziare.

"N-as putea sa va dau un raspuns care sa fie complet in acest moment pentru ca n-am vazut echivalarea pe care Ministerul a dat-o in anii trecuti. Nu e o chestiune de o luna sau doua, ci o perioada mai indelungata, trebuie sa analizez echivalarea, sa vad in ce masura echivalarea corespunde studiilor pe care acest cetatean le-a avut si puteau, potrivit rigorilor echivalarii, puteau fi recunoscute in Romania. Dar recunoasterea diplomei nu inseamna si intrarea in profesie", a declarat ministrul la Digi 24.Andronescu a tinut sa precizeze ca daca cineva din Ministerul Educatiei a gresit, va plati cu functia."Daca Ministerul a gresit, cine a gresit, fara indoiala trebuie sa plateasca si sa primeasca sanctiunea corespunzatoare, dar daca Ministerul a facut doar recunoasterea aici pot sa va spun cu certitudine: ministerul nu poate sa dea intrat in profesie pentru medicina, pentru doctori in special, poate sa recunoasca doar diploma. Deci... lasati-ma sa am intai ochiul pe documentul de echivalare si dupa aceea sa vorbesc despre acest lucru", a adaugat ea.Comentariile ministrului vin in conditiile in care studiile italianului au fost echivalate de Consiliul Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED).Directorul CNRED, Gianina Chirazi, a declarat pentru Hotnews ca diploma acestuia de licenta nu prezenta suspiciuni de fals. In plus, in actele acestuia se preciza ca se poate angaja ca asistent manager, dar nu poate profesa ca medic."CNRED-ul a inregistrat o solicitare pe numele cetateanului italian Politi Matteo, in martie 2018, pentru recunoasterea unei diplome universitare, obtinuta la Universitatea din Pristina (Kosovo), in data de 22 martie. Domnul Politi Matteo aducea la cunostinta suplimentar ca urmeaza sa fie angajat ca asistent manager in cadrul unui SRL.CNRED a emis atestatul de recunoastere a studiilor in urma evaluarii dosarului de recunoastere conform metodologiilor noastre in data de 11 aprilie 2018, in care se mentioneaza recunoasterea nivelului, respectiv licenta, si a domeniului sanatate fara a se mentiona specializarea - medicina, care ar fi dat posibilitatea cetateanului sa solicite dreptul de exercitare a profesiei in cauza pe teritoriul Romaniei", a spus ea.Amintim ca miercuri seara falsul chirurg Matteo Politi, care a operat in mai multe clinici private din Romania, a fost retinut pentru 24 de ore . El fusese prin in urma cu cateva ore la granita, cand incerca sa iasa din tara intr-un tren A.G.