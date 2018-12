Ministrul Educatiei considera ca plagiatul este o problema minora a invatamantului din Romania

Ziare.

Ea crede ca trebuie sa creasca reponsabilitatea universitatii in asa fel incat situatiile de plagiat sa nu se mai intalneasca.Ecaterina Andronescu a mai spus, intr-un interviu pentru HotNews , ca cercetarea din universitate da vizibilitate Romaniei prin productia stiintifica din revistele bine cotate."Probabil ca va este cunoscut ca, in anul 2018, 12 universitati din Romania au intrat in clasamentul Shanghai cu 29 de domenii stiintifice. N-avem cum sa nu le apreciem si sa nu ne intrebam cum putem sa le finantam mai bine ca sa-si creasca performanta, pentru ca aduc un beneficiu intregului sistem de invatamant.Sigur, va trebui sa gasim formula de finantare in asa fel incat performanta sa conteze. Si sa indreptam intr-o oarecare masura si cifrele de scolarizare spre cei care fac performanta", a adaugat Andronescu, intrebata despre problema plagiatului.Ea a apreciat ca aceasta este "o problema minora"."In legatura cu componenta aceasta, care este minora, dar care face atat de mult rau, cea legata de plagiat, dupa opinia mea trebuie sa creasca exigenta in universitate. Doctorandul acolo se pregateste. Acolo isi da examenele, acolo isi face referatele, are o comisie de indrumare, are apoi comisia care analizeaza teza, teza trece rin comisie, este publica, cei care vin la teza pot sa puna intrebari.Deci cred ca trebuie sa creasca reponsabilitatea universitatii in asa fel incat asemenea situatii sa nu se mai intalneasca si sa fie legate de tezele de doctorat", a afirmat ministrul Educatiei.Ecaterina Andronescu a mai spus ca, din 10.000 de doctoranzi, sunt cateva lucrari in care a aparut plagiatul.In legatura cu faptul ca doar acelea au fost verificate, ministrul a replicat: "Nici nu putem sa ne banuim ca toti suntem hoti in tara aceasta. Nu se poate asa ceva. Am avut profesori, profesorul l-a urmarit, comisia se indrumare, ce au facut toti acestia? Nu-i normal sa avem o politie la minister care sa sesizeze prea tarziu dupa ce fapta a fost comisa. Lucrurile trebuie sa se deruleze corect in timpul constituirii scolii doctorale".Potrivit unei analize realizate recent de Scienemag.org, Romania este tara cu cele mai multe lucrari stiintifice eliminate din publicatii din cauza incalcarii normelor de buna conduita in cercetare , raportat la totalul fondurilor alocate cercetarii intr-o tara (indicatorul este numar retrageri/dolar alocat cercetarii).