Ministrul Educatiei nu suspenda cursurile din cauza epidemiei de gripa: Inchiderea scolilor se poate decide la nivel local

"Acolo unde este cazul, se pot suspenda cursurile", a declarat Andronescu intr-o interventie telefonica la Digi24. Intrebata cine decide daca nu se mai tin cursuri, ministrul Educatiei a raspuns ca inspectoratul scolar impreuna cu directiile sanitare locale.Referitor la absenteism, Andronescu a precizat ca se astepta ca numarul copiilor care nu vin la scoala in aceste zile sa fie mai mare."Ma asteptam la un absenteism mai mare din cauza ingrijorarilor parintilor. Ieri am avut 500 si ceva de absenti in scoli, la doua milioane de elevi. Nu vreau sa se considere ca trebuie sa trecem cu usurinta peste absente, insa copiii trebuie sa plece acasa, viata lor este mai importanta", a completat ministrul.Intrebata daca triajul in scoli ramane valabil, Andronescu a replicat: "Da, sa dea Dumnezeu ca epidemia sa se inchida, desi nu imi pun multe sperante, dar oricum masurile pe care noi trebuie sa le luam zilnic nu trebuie sa renuntam la ele. La ce putem face noi pentru copiii nostri".Privind dotarea bailor din scoli cu apa si sapun, Andronescu a precizat ca aceasta este responsabilitatea directorului."Inspectorul scolar de la Bucuresti, inspectorul scolar general, doamna profesor Neacsu, cand ne-a raportat situatia, cu asta a inceput:. Cred ca responsabilitatea e a directorului de scoala, a profesorilor de acolo, a autoritatilor locale", a explicat ea.Ministrul le recomanda parintilor sa faca ei primul triaj in ce ii priveste pe copii, astfel incat sa decida daca ii trimit la scoala sau nu."In primul rand, solicitarea noastra e pentru parinti: copilul pleaca dimineata de acasa, parintele il vede: daca este perfect sanatos, se duce la scoala, daca da semne ca ceva este in neregula, se duce la medic. Primul triaj il face parintele.Si trebuie si triaj la scoala. Scoala ii trimite la doctor pe cei care nu sunt sanatosi. Igiena(sic!) e de asemenea importanta: spalatul pe maini - asta e unul dintre primele lucruri pe care un parinte il invata pe copil. Este important sa inveti sa ai grija de tine", a mai spus Andronescu.