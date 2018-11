Noul ministru Ecaterina Andronescu se gandeste sa renunte la manualul unic

Ziare.

"Manualul unic nu a fost o decizie tocmai fericita. Faptul ca manualele au aratat asa ar trebui sa ne puna pe ganduri. Prin competitie ar creste si calitatea manualelor", a declarat ea pentru ProTV Dupa aceasta schimbare, profesorii ar avea, din nou, mai multe variante dintre care sa aleaga."Manual unic inseamna, de fapt, centralizare comunista, ca si tabel unic, ca si plan cadru unic, ca si toate unice, asta inseamna patul lui Procust, asta inseamna camasa de forta si un exercitiu politic pervers, iesit din timp, care nu are niciun fel de legatura cu nevoile copiilor", a declarat Marian Stas, expert in educatie care preda la la Harvard.Acesta sustine ca vor fi manuale de calitate doar dupa o schimbare profunda a sistemului de invatamant."Ei si-au imaginat ca autorul vine cu manuscrisul finisat, dupa care urmeaza tiparul, ori nu este deloc asa. O singura editura, indiferent de marimea ei, este incapabila sa gestioneze cateva sute de manuale", a spus si Cristian Gresanu, presedintele Uniunii Editorilor din Romania.Amintim ca manualul unic a fost initiat de Guvern cand Ministerul Educatiei era condus de Liviu Pop, in 2017. Astfel, a fost data o ordonanta de urgenta prin care s-a trecut Editura Didactica si Pedagogica in subordinea Ministerului Educatiei, urmand ca aceasta sa se ocupe exclusiv de manualele scolare unice. In 2018, cateva dintre manualele unice au fost tiparite cu greseli grave, ceea ce a dus la numeroase scandaluri.