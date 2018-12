Andronescu anunta noutati in Educatie: Elevii care pierd ritmul fac ore suplimentare, iar profesorii intra in formare profesionala

55.000 de profesori vor intra intr-un proiect de formare profesionala

Astfel, elevii incepand cu clasa a III-a care pierd ritmul la invatatura probabil vor avea ore suplimentare la scoala pentru recuperare, incepand cu semestrul II al acestui an scolar."Elevii, incepand de la clasa a III-a, cei care pierd ritmul cu cei care pastreaza ritmul cu programa scolara, vor avea, probabil, doua-trei ore suplimentare la clasa pentru recuperarea, remedierea cunoasterii pe care ar trebui sa o acumuleze si nu au facut-o. Cred ca toti cei care se afla in aceasta situatie si se indeparteaza de majoritatea clasei, toti trebuie sa participe. (...) Va trebui sa incepem acest lucru chiar din semestrul II, din ianuarie, din februarie. Este o masura de urgenta pentru ca trebuie sa corectam aceste lucruri", a declarat Andronescu, joi seara, la Romania TV, citata de Agerpres.Ministrul a explicat ca unii elevi pierd ritmul incepand cu clasa a III-a, iar pana in clasa a VIII-a diferentele se accentueaza.O alta schimbare ii vizeaza pe profesori. Ministerul urmeaza sa demareze un proiect prin care 55.000 de profesori vor fi formati profesional sub mai multe aspecte, cel al disciplinei de la clasa, dar si sub cel al predarii digitale."Avem deja un proiect in care 55.000 de profesori vor intra (...) intr-un proces de formare profesionala si sub aspect pedagogic si sub aspectul stiintific al disciplinei pe care o predau, dar si sub aspectul invatarii, predarii digitale, pentru ca suntem in secolul XXI. Generatia aceasta pe care o avem in scoala este generatia care s-a nascut si a crescut cu tableta.Ca urmare, nu avem cum sa ne gandim ca ei prin folosirea tabletei de la varste foarte fragede, componenta vizuala a memoriei lor este mult mai dezvoltata in dauna celorlalte componente.Atunci cand il aduc la scoala trebuie sa ii cresc achizitiile pe ce el are deja acumulat din anii copilariei. Ne-am propus sa avem in fiecare sala de clasa o tabla inteligenta, pe catedra, un laptop, un computer. Cat de repede putem sa scriem proiectul", a declarat Andronescu, citata de Mediafax.Potrivit ministrului, pentru acest proiect are sprijinul Guvernului: "Premierul ne sprijina in aceasta directie, ministrii care au tangenta, pentruc ca MEN nu poate face singur acest proiect: ministrul Finantelor, ministrul Comunicatiilor, ministrul Fondurilor Europene".Andronescu a mai spus ca vrea ca procedura de achizitie a manualelor scolare sa se schimbe si sa se desfasoare in doua etape, una privind selectia pe criterii de calitate a continutului si a doua in care se stabileste pretul."Manualele reprezinta o alta problema, una cu care s-a confruntat sistemul de multi ani de zile. Incercam sa crestem calitatea. De aceea, evaluarea si achizitia de manual o sa fie usor schimbata fata de anii trecuti. In ce sens? In sensul ca autorii de manuale vor scrie manuale (...) adecvate varstei, continut stiintific corect, sa nu mai punem Turnu Magurele la Turnu Severin samd.Deci pe elementele de continut si corectitudine stiintifica. Primele trei manuale care castiga cel mai mare punctaj vor fi declarate castigatoare si se va trece in a doua etapa la stablirea pretului de achizitie. Acesta este elementul de noutate - incercam sa facem achizitia de manuale in doua etape: sa finalizam pe calitate, pe continut si apoi sa nu amestecam una cu alta", a adaugatAndronescu.Potrivit ministrului, vor fi sanctiuni in cazul in care manualele nu ajung la timp la elevi.Decizia sa vine dupa ce mai multe greseli au fost descoperite, inainte de inceperea anului scolar, in numeroase manuale unice, printre care cel de Geografie pentru clasa a VI-a, cel de Biologie tot pentru elevii din clasa a VI-a si cel de Istorie de clasa a VI-a.