Prima reactie a Ecaterinei Andronescu dupa ce a aflat de demitere

Ziare.

com

"Nu avea nicio legatura cu situatia. Decat sa ii protejam in perspectiva. Nu asta era intentia mea de a o acuza cumva pe Alexandra. Niciun moment nu am gandit asa si nici nu gandesc. Nu sunt genul acesta de om", a declarat Andronescu, intr-o interventie telefonica la Digi24.Ministrul a vrut sa precizeze ca toata lumea a preluat doar o parte din declaratia sa."Vreau sa precizez. Ca nu m-am oprit aici. Am continuat sa spun ca, de aceea, noi in toamna va trebui sa demaram o campanie prin care sa invatam copiii sa se protejeze. Noi putem sa ii invatam pe copii cum sa se poarte, in asa fel incat sa se autoprotejeze, sa ii invatam si noi in scoala.Scoala este o institutie care trebuie sa ii invete de toate", a continuat Andronescu.Ea a cerut sa nu i se mai rastalmaceasca vorbele si ca nu considera o greseala faptul ca Ministerul Educatiei si-a propus sa demareze o astfel de campanie, adaugand ca a explicat celor care i-au scris pe Facebook ce a vrut sa spuna prin declaratia sa."Eu am explicat celor care m-au interpelat pe Facebook ce am vrut sa zic. Daca s-a inteles asa, imi pare rau. Daca premierul a luat o decizie, nu am ce sa mai discut", a adaugat ea.Intrebata daca banuieste ca ar fi vorba despre alte motive, Andronescu a spus: "Are sens sa deschid alte subiect?".Amintim ca Andronescu a facut o afirmatie, care ar putea fi interpretata drept o acuzatie adusa victimelor de la Caracal si parintilor lor."Totusi, eu am invatat de acasa sa nu ma urc cu un strain in masina", a spus Ecaterina Andronescu, joi seara, la Antena3.Andronescu sustine astfel ca Alexandra nu ar fi trebuit sa se urce intr-o masina de ocazie si adauga ca pe "vremea ei" fetitele erau educate de catre parinti sa nu se urce cu strainii in masina.Ministrul a mai spus ca, atunci cand purtau cheia la gat, copiii erau invatati in familie si la scoala sa fie mult mai responsabili.Declaratia ministrului vine in contextul in care doua fete au disparut fara urma, dupa ce au luat o masina "la ocazie".Andronescu a spus aceste cuvinte fara sa tina cont de situatia elevilor din zona Caracal (si nu numai) care nu au alte solutii de a se duce la scoala.Elevii merg "la ocazie", deoarece transportatorii nu practica toate traseele si nu opresc in unele localitati. Iar situatii similare se intampla in mediul rural in intreaga tara.In aceasta dimineata, presedintele Tineretului National Liberal (TNL), Mara Mares, a solicitat demisia Ecaterinei Andronescu din functia de ministru al Educatiei , precizand ca declaratia acesteia "am invatat de acasa sa nu ma urc cu un strain in masina" este absolut revoltatoare, similara cu afirmatia "avea fusta prea scurta".