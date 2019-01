Repetentie la clasa I? Ministerul Educatiei vine cu precizari legate de planurile in acest sens

Ziare.

"In contextul identificarii unor solutii care sa conduca la cresterea nivelului de achizitii cognitive dobandite la finalul claselor de debut din invatamantul primar, MEN si grupuri de experti in educatie si-au propus sa analizeze toate cauzele posibile ale decalajelor de cunostinte acumulate, inclusiv cercetarea efectelor psihologice pe care le presupune repetarea unei clase", precizeaza Ministerul Educatiei, intr-un comunicat de presa remis marti.Cu toate acestea, sursa citata mai arata ca analiza "nu implica adoptarea unor decizii", ci constituirea unor masuri, precum crearea unui mecanism de identificare timpurie a riscului de esec scolar sau dezvoltarea de programe remediale specifice."In concluzie, subiectul sus-mentionat reprezinta o tema de dezbatere intr-un context mult mai larg, scopul fiind acela de a dezbate pro si contra, din perspectiva masurilor care pot reduce fenomenul decalajului de achizitii cognitive", mai arata ministerul.Precizarile vin dupa ce Ecaterina Andronescu a spus ca vrea sa schimbe prevederile legale privind repetentia in clasele primare si sa ofere posibilitatea invatatorului de a lasa repetent un copil, prin schimbarea legii "Din pacate, este o prevedere legala. Pana in clasa a III-a nu ii poate lasa repetenti, dar eu cred ca trebuie sa revenim asupra acestui lucru, pentru ca iata unde suntem: ajungem la clasa a VIII-a si atunci constatam ca nu stiu sa scrie bine, sa calculeze si 36% nu sunt in stare sa ia 5 la evaluarea de la clasa a VIII-a. Obiectivele trebuie sa le stabilim prim lege si fisa postului profesorului", a declarat ministrul Educatiei.Intrebata daca acest obiectiv, de a nu lasa repetent un copil de clasa I, este o greseala, Andronescu a raspuns: "Categoric. (...) Te straduiesti mai mult sa-l inveti ce trebuie sa-l inveti".Reactiile nu au intarziat sa apara si reprezentantii parintilor spun ca nu sunt de acord cu intentia ministrului Educatiei ca elevii din clasa I sa repete anul scolar, precizand ca i-ar afecta emotional Pe de alta parte, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie, Marius Nistor, crede ca decizia e binevenita, pentru ca mii de copii nu pot citi.