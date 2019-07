Un grup de liceeni a facut o melodie pornind de la declaratia ministrului Andronescu: "Orice evaluare evalueaza" (Video)

Ziare.

com

"Orice evaluare evalueaza pe subiectele pe care examenul le presupune, in evaluarea respectiva", este fraza care a fost inspiratia pentru elevi."Am filmat in 2 ore, in spatele Casei de Cultura din Targu Frumos. A filmat Alex Oita, elev care trece clasa a XII-a si care a filmat si clipul 'Under Pressure' dedicat tinerilor in emotii inainte de a afla rezultatele la BAC. El vrea sa urmeze UNATC, regie sau imagine.Vocea si parte din versuri ii apartin lui Dragos Spatariu, care canta rap underground. El tocmai a terminat clasa a XII-a si a dat Bacalaureatul, i-am fost diriginte si s-a inscris acum la Facultatea de Geografie, la Iasi", a explicat pentru Edupedu.ro profesorul de stiinte sociale Dan Chicos.Profesorul a explicat ca ideea videoclipului ii apartine."Ideea videoclipului a fost a mea, dupa ce am vazut articolele de la dumneavoastra despre copiii nascuti in 2000 pe care statisticile nu ii mai regasesc nici la Bacalaureat, nici in scolile profesionale, si raspunsul dat de ministrul Educatiei la intrebarea 'Bacalaureatul arata cunostintele pe care le-a acumulat un elev?'", a spus el.Astfel, profesorul a discutat cu elevii si s-au pus imediat pe treaba."Stiind ca am un baiat care canta rap underground - Dragos Spatariu, i-am convocat pe copii prin mesaje pe messenger, pe whatsapp si face to face, pentru ca ii am foarte aproape. Majoritatea celor din clip au aparut si in clipul Under Pressure, Madalina Lebada a fost protagonista posterului 'Take the f..ing BAC!', Cristian Manastireanu care trece clasa a XI-a a fost fotograf si editor si la acel proiect, la versuri este o combinatie de aproape 50-50% cu Dragos Spatariu", a declarat profesorul Dan Chicos.In versuri, copiii vorbesc, pe langa Andronescu si sistemul de invatamant, si despre protestele din ultimii ani si George Soros.