Ecaterina Andronescu, despre protestele romanilor: Nu este o imagine pozitiva, toata lumea are de pierdut

Senatorul PSD a mai spus ca isi doreste o justitie independenta si nu vede "care ar fi articolele care afecteaza independenta Justitiei", referindu-se la criticile protestatarilor fata de legile Justitiei."Ce ma ingrijoreaza in aceste demonstratii nu e faptul ca oamenii au iesit in strada. E dreptul lor de a protesta fata de lucrurile care ii nemultumesc. Daca aceste demonstratii genereaza instabilitatea tarii, daca ele transmit un mesaj in afara ca Romania este intr-o tara neguvernabila, atunci trebuie sa isi asume responsabilitatea toti cei care poate din spate i-au indemnat sa iasa", a comentat Andronescu protestele de sambata seara, din Bucuresti si din tara.Ea a sustinut ca unii primari au platit transportul celor care au iesit in strada."Pentru ca pot sa va transmit mesajele care spun ca unii primari - va dau exemplu un mesaj primit de cineva din Roman - au platit transportul celor care au iesit in strada. Daca ies pentru ca sunt nemultumiti este dreptul lor constitutional si trebuie sa ii respectam", a sustinut senatorul PSD.Intrebata care crede ca vor fi impresiile in presa internationala cu privire la manifestatii, Ecaterina Andronescu a raspuns: "Daca aceste demonstratii acrediteaza ideea ca Romania este instabila, ca e o tara neguvernabila, toata lumea pierde. Cred ca niciun roman nu se poate bucura de o imagine nefericita care pleaca din tara spre in afara. Avem obligatia sa respectam imaginea tarii si sa nu dam senzatia ca suntem o tara neguvernabila".Solicitata sa-si argumenteze pozitia, Andronescu a adaugat ca "nu este o imagine pozitiva la adresa Romaniei si de aceasta imagine, daca se transforma intr-un mesaj de instabilitate, toata lumea are de pierdut".In cea ce priveste legile Justitiei, unul dintre motivele protestelor, ea a spus ca cele trei legi care au trecut prin Parlament sunt departe de a fi intrat in vigoare, fiind pe masa CCR , iar Codurile penale nu au fost modificate. Ea a apreciat ca protestele nu ar trebui sa influenteze in niciun fel CCR, sa nu fie o presiune.