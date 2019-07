Ecaterina Andronescu, despre prelungirea vacantei de vara: Luni dimineata vom decide

Ziare.

com

"Noi cand am luat decizia pe 9 septembrie, am luat-o in Comisia de Dialog Social si mi se pare firesc sa facem acelasi lucru. Ca urmare, am convocat Comisia pentru luni dimineata. (...) Asta presupune ca ne ducem o saptamana mai in vara, deci se lungeste anul scolar in luna iunie cu saptamana pe care o retezam in septembrie", a declarat Ecaterina Andronescu pentru EduPedu.ro. Andronescu a afirmat ca decizia trebuie luata in Comisia de Dialog Social "altfel nu ne mai respectam noi pe noi".Precizarile ministrului Educatiei vin dupa ce premierul Viorica Dancila a rugat-o, miercuri, sa prelungeasca vacanta de vara a elevilor. "Va rog, doamna ministru Ecaterina Andronescu, sa luati in considerare inceperea anului scolar in 16 septembrie. Cred ca si aceasta este o masura asteptata de elevi", a spus premierul la inceputul sedintei de guvern.Cu toate acestea, Federatia Elevilor din Romania nu este de acord cu cererea premierului, considerand aceasta propunere ca fiind "absurda si lansata cu total dezinteres fata de elevii din intreaga tara"."Federatia Elevilor din Romania (FER) condamna solicitarea facuta de prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, catre ministrul Educatiei, de a decala inceperea scolii pana pe 16 septembrie, ca un sacrificiu in favoarea firmelor de turism, in ciuda faptului ca inceputul anului scolar a fost fixat prin ordin de ministru ca fiind 9 septembrie.In decursul zilei de astazi, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a solicitat in cadrul sedintei de Guvern amanarea inceperii scolii pana pe data de 16 septembrie. Consideram aceasta propunere ca fiind una absurda si lansata cu total dezinteres fata de elevii din intreaga tara", se arata intr-un comunicat al Federatiei Elevilor din Romania.