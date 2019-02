Afaceri agricole cu plantatii profitabile si usor de intretinut

Coacaz negru

Capsuni

Alte culturi profitabile

Ziare.

com

Proprietarii de terenuri mici pot sa se orienteze spre culturi de interes si pe piata internationala. Iata care sunt cateva dintre acestea:Din cultura de coacaz negru reiese profit garantat, drept urmare in ultimii ani se cunoaste o evolutie semnificativa a plantatiilor de acest gen. Desigur, mai intai de toate cere o investitie deloc de neglijat. In primul rand trebuie sa existe o sursa de incredere a materialului saditor, respectiv o pepiniera. Aici se gasesc de obicei si variate soiuri.Este si cazul soiurilor de coacaz negru regasite la Pepiniera Moara , unde sunt puse la dispozitie soiuri timpurii sau tardive, Tisel, Titania sau Tenah. In mod special se remarca soiurile Tiben si Ruben care pot produce pana la 4 kg de fructe per tufa, ajungadu-se la o productie medie de 8-10 tone la hectar.Soiurile de coacaz negru sunt rezistente la temperaturile scazute, precum si la clasice boli de fainare, putregai sau rugina. Pentru a pune bazele unei plantatii de acest gen nu sunt necesare masuri speciale, ci o atentie acordata terenului arat si desfundat pe o adancime de 70 de cm.Pe scurt, coacazul negru nu este pretentios, dar este rezistent. Se intretine usor si nu are nevoie de sustinere. Plantatia poate rezista si pana la 12 ani de la infiintare.Cererea publicului este in crestere, ceea ce poate stimula de asemenea interesul de a planta coacaz negru. Se stie despre acesta ca este sursa bogata de vitamina C, de antoacini ce mentin inima sanatoasa, de asemenea ca este util in anemii si recomandat pentru a face parte din orice dieta sanatoasa si echilibrata.O alta cultura profitabila poate fi cea de capsuni. Fie ca este vorba de capsuni cultivati pe camp sau in solar, investitia inseamna in primul rand stoloni de capsuni de la pepiniere autorizate, soiuri de calitate, si mai apoi munca fizica. O astfel de cultura se vinde foarte bine, mai ales in plin sezon.Revenind la soiul ales, aici este marea competitie pe piata, de a vinde capsuni cu gust, nu doar aspectuosi. Asadar preferati stoloni de capsuni parfumati. Pepiniera Moara spre exemplu poate oferi celor interesati soiuri precum Vibrant, Malga, Asia, Florence, Elegance si nu numai.Vibrant este unul dintre cele mai valoroase soiuri, calitative, timpurii. Fructele obtinute sunt si mai rezistente si se pastreaza mai bine ca alte soiuri. Matis in schimb este soi mai rezistent la boli, in timp ce Elegance este soi tardiv, rezistent la frig si ger. Alegerea o veti lua tinand cont de solul de care dispuneti, de conditii climatice. In orice caz, specialistii de la Pepiniera Moara consiliaza si ofera variante adecvate, la pachet cu recomadari de cultivare pentru reusita plantatiei.Productia obtinuta depinde si de soi, dar mai ales de sol. Capsunii se adapteaza usor, dar au nevoie de sol care nu este afectat de exces de umiditate. Se pot obtine 20-25 de tone la hectar.Romanii cu gust in afaceri agricole se pot orienta si spre alte tipuri de plante ce se pot cultiva pe suprafete mici. Catina, lavanda, fructele de padure mov sau murele si afinele sunt intr-un top al culturilor profitabile. Profiturile vin inca din primul an - se bucura de popularitate si soiurile de plante cu proprietati benefice.In unele cazuri investitia initiala este una cosiderabila, mai ales tinand cont de materialul saditor. Se tine cont totusi de faptul ca merita, pentru ca cererea de fructe vine si de la piata externa.Spre exemplu murele au varf de productie in al patrulea an, cand plantele ajung la maturitate. Cultivarea este scumpa, dar si profiturile pe masura - estimativ se pot produce 10 tone per hectar.Indiferent de alegere 3 factori sunt importanti - banii investiti, materialul saditor de calitate si terenul bine pregatit. De aici porneste de fapt planul de productie dorita.Specialistii recomanda soiurile oferite de pepiniere, din surse sigure. Avantajul este de a gasi si persoane potrivite in domeniu, cunoscatoare ale soiurilor, ce pot furniza si alte produse necesare pentru intretinere.