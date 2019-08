Brazilia se mai confrunta cu o criza teribila, pe langa cea a distrugerii padurii amazoniene

Ziare.

Si nu, nu e vorba de o boala care afecteaza stupul. Potrivit The Guardian , aceste insecte au fost gasite moarte. Iar investigatiile arata ca de vina sunt pesticidele.Asemanarile dintre criza decimarii padurii din Amazonia si cea a albinelor sunt numeroase.La fel cum imblanzire legislatiei forestiere a condus la inmultirea incendiilor, tot asa relaxarea restrictiilor privind folosirea pesticidelor a avut ca efect expunerea albinelor la doze letale de substante toxice.Aproape 300 de pesticide au fost aprobate pentru productie si/sau comercializare de la inceputul anului in Brazilia. Printre acestea se numara si unele produse care sunt strict interzise in alte tari. Si asa cum impactul incendiilor merge dincolo de distrugereaa copacilor, asa si pierderea a sute de milioane de albine are efecte mai mari decat golirea stupilor.Sursa citata aminteste ca aceste insecte polenizeaza o treime din alimentele care ajung in farfuriile noastre. In absenta lor, productia multor plante - de la rapita la soia - scade dramatic, iar altele (precum afinele si migdalele) depind in intregime de albine pentru polenizare.Evident, efectele disparitiei albinelor nu se rasfrang doar in agricultura, ci ating si o dimensiune socio-economica.Dar intrebarea care se pune e urmatoarea: daca decimarea populatiei acestor insecte e atat de grava in stupurile apicultorilor, care e situatia celor din salbatice?Mai ales ca exista peste 20.000 de specii in lume, mai multe decat cele de mamifere si de pasari laolalta. De multe dintre ele depinde inmultirea si supravietuirea plantelor. In plus, in general, albinele din salbaticie sunt sensibile la aceleasi substante ca cele tinute in captivitate.Sursa citata reliefeaza ca provocarile pe care le are populatia de albine din Brazilia, precum si padurile, sunt generate partial de deciziile politice. Dar exista si o vina colectiva. Si societatea joaca un rol in protejarea mediului, a florei si faunei, iar Brazilia nu e singura tara cu regim democratic in care lumea nu s-a mobilizat suficient si nu a actionat suficient. SUA si Romania sunt doar cateva exemple.Da, ar trebuie sa avem pretentii de la liderii nostri si sa le cerem sa faca mai multe, dar ar trebui, de asemenea, sa ne mobilizam si sa facem ce tine de noi. Sa nu uitam ca ceea ce consumam are un impact direct in modul in care cultivam culturile. De exemplu, alimentele bio, crescute natural, necesita agenti polenizatori diversi.Vestea buna este ca, la fel ca tragedia arderii padurii amazoniene, criza albinelor poate fi impiedicata sa se repete. Primul pas a fost constientizarea problemei. Acum e nevoie sa se treaca la fapte.