Ce oras din Europa va avea cea mai mare ferma de pe acoperis din lume

Ferma este construita in Paris de compania de agricultura urbana Agropolis, cea care a castigat contractul pentru redezvoltarea unui complex care gazduieste activitati de divertisment din capitala Frantei, potrivit FastCompany Plantele vor creste in aer liber, asa cum se intampla cu cele din fermele traditionale, insa vor fi dispuse pe verticala, fiind folosita tehnologia aeroponica. Aceasta presupune absenta solului si hranirea plantelor cu ajutorul unui dispozitiv care creeaza un fel de ceata prin care o solutie cu substante nutritive ajunge la radacini, fiind folosita astfel mai putina apa.Daca majoritatea fermelor verticale sunt dezvoltate in interior, cei de la Agropolis au ales sa lucreze afara, din dorinta de a reduce cantitatea de resurse utilizate pentru a creste plante intr-un spatiu inchis, cum ar fi energia electrica necesara pentru iluminat.Reprezentantii companiei mai spun ca produsele obtinute pe acoperis vor fi mai scumpe decat cele din culturile conventionale, dar mai ieftine decat cele bio crescute in ferme obisnuite, si ca se asteapta, cu toate acestea, ca ferma sa inceapa sa faca profit inca din primul sau an.Recolta va ajunge direct la locuitorii din apropierea fermei, fie pe baza de abonamente, fie prin intermediul magazinelor si restaurantelor locale - inclusiv unul care va fi construit pe acoperis, chiar langa ferma, ideea fiind aceea de a reduce emisiile de dioxid de carbon aferente transportului.Fermele construite pe acoperis nu sunt o idee noua. In Chicago, de exemplu, exista South Side, o sera de 7.000 de metri patrati construita pe acoperisul unei uzine.