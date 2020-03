Cum alegi hibridul de rapita in functie de zona geografica

Ziare.

Hibrizii de rapita sunt preferati de fermieri datorita calitatilor de a se adapta mai bine la conditiile climatice din tara noastra. Ingrijirea acestora implica atentie si grija la daunatorii care pot ataca aceste culturi, dar si la buruienile specifice.Daca te pasioneaza agricultura si te intereseaza cultivarea rapitei, iata ce trebuie sa stii despre alegerea hibrizilor in functie de zona geografica:Centrul si nordul tarii (sau mai bine zis jumatatea de nord) devin tot mai pretabile pentru cultura rapitei de toamna intrucat, in ultimii ani, temperaturile din timpul iernii au crescut, iar riscul de pierdere a plantelor peste sezonul rece este mai mic.Alegerea hibrizilor de rapita pentru aceasta zona trebuie facuta in functie de cateva caracteristici.In primul rand, vorbim despre toleranta hibrizilor la temperaturile scazute din timpul iernii. Exista varietati cu toleranta buna si foarte buna la ger, totul este sa iI alegem pe cel corect dupa recomandarile producatorilor.Vigoarea timpurie a plantelor este o insusire care ajuta foarte mult la atingerea unei dimensiuni corecte pentru intrarea in iarna in perioada destul de scurta pe care plantele o au pentru dezvoltare.Este de retinut ca plantele trebuie sa aiba intre 8 si 12 frunze bine dezvoltate pana la venirea inghetului.In aceasta regiune, combaterea buruienilor este un element tehnologic foarte important. Pentru aceasta recomandam tehnologia Clearfield, cu aplicarea postemergenta a erbicidului in toamna sau in primavara, tehnologia fiind foarte flexibila si eficienta din acest punct de vedere.Daca buruienile nu au fost combatute corespunzator in toamna sau temperaturile ridicate din timpul iernii le-au facut sa rasara, in primavara se poate face un tratament cu Cleravo® , un erbicid foarte eficient din tehnologia Clearfield la rapita.Seceta din timpul verii este principalul inamic al culturii de rapita in partea sudica a tarii. Pentru acest motiv, hibrizii recomandati pentru aceasta zona trebuie sa aiba o vigoare timpurie foarte buna, adica o crestere rapida in prima perioada de vegetatie.Aceasta caracteristica este foarte importanta pentru zona de sud pentru ca, in ultimii ani, ploile vin tot mai tarziu in toamna, iar pana la intrarea in iarna, plantele au un timp scurt - adica dupa rasaritul soarelui - pentru o dezvoltare corespunzatoare.Avand in vedere extremele climatice din aceasta zona, mai ales ploile si furtunile din timpul verii, inainte de recoltat trebuie selectionati hibrizi cu toleranta buna la frangere si cadere, pentru a evita pe cat posibil pierderile de productie.Toleranta la boli este o alta caracteristica ce trebuie cautata la varietatile alese pentru cultivare, aceasta ajutand foarte mult in combaterea integrata a bolilor la rapita.Lucrarile solului trebuie facute imediat dupa recoltarea plantei premergatoare, iar semanatul se face intre 20 august si 15 septembrie (in nord) si intre 25 august si 20-25 septembrie (in sud).Aplicarea ingrasamintelor cu potasiu si fosfor se face in toamna, iar a celorlaltor, in primavara. Dupa semanat trebuie aplicat un erbicid preemergent, iar dupa rasarit - in faza de 6-8 frunze - un regulator de crestere cu efect fungicid. Daca nu s-a reusit aplicarea erbicidului preemergent, se poate aplica unul postemergent in toamna.La iesirea din iarna se aplica mai multe tratamente cu insecticide (in functie de aparitia diferitilor daunatori) si tratamente cu fungicide, dintre care cel mai important este cel pentru putregaiul alb (Sclerotinia), care se face dupa inflorit, la inceputul caderii primelor petale, cu fungicide specifice.In cazul aparitiei buruienilor, in primavara se face un tratament cu un erbicid adecvat.Atingerea unor performante superioare cantitative si calitative in cultura de rapita (si nu numai) sta in abordarea integrata, in respectarea verigilor tehnologice, in calitatea inputurilor, precum si in diminuarea, pe cat posibila, a influentei factorilor limitativi.