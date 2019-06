Cum protejezi culturile de pepene si castraveti de principalele boli

Ziare.

Castravetele (Cucumis sativus) si pepenele fac parte din familia cucurbitacee, la fel ca si dovlecelul sau dovleacul, cu toate ca soiurile de pepene (cel verde - Citrullus vulgaris) si cel galben (Cucumis melo) sunt clasificate ca genuri diferite: Citrullus, respectiv Cucumis.Sanatatea plantelor depinde de felul in care ai grija de ele: cand le plantezi, de cata lumina au nevoie, cand si cum le fertilizezi si cum le protejezi de boli si de atacurile daunatorilor. Printre cele mai intalnite boli ale culturilor de pepene si de castravete se numara:- fainarea- mana cucurbitaceelor- fuzarioza- patarea unghiulara- putregaiul cenusiu- antracnoza cucurbitaceelor- mozaicul castravetilor- ofilirea bacteriana- alternariozaIn cele ce urmeaza, vorbim despre fiecare dintre aceste boli: cauze, simptome si pagube.In ceea ce priveste culturile protejate, adica cele din solarii si din sere, una dintre cele mai periculoase boli dintre cele de mai sus care pot afecta culturile de cucurbitacee este fainarea castravetilor , respectiv a pepenilor.Ciuperca (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum) ce se raspandeste in timpul vegetatiei prin spori transportati de vant, apa sau insecte. Conditiile in care apare ciuperca: temperaturi de 15-21 grade Celsius si umiditate mare.Plantele se usuca si se defoliaza timpuriu. Pe tulpini, frunze si pe fructe, apar, in toate fazele de dezvoltare, pete mari, albe, pulverulente.Fructele sunt mai mici decat ar trebui si nu au aceeasi aroma. Productia este diminuata semnificativ.Una dintre cele mai paguboase boli care afecteaza castravetii si pepenii este mana cucurbitaceelor. Apare atat la culturile de sera, cat si la cele din camp.ciuperca (Pseudoperonospora cubensis), favorizata de picaturile de apa pe frunze, temperaturi de 16-22 grade Celsius si umiditate.Ataca aproape toate organele plantei (frunze, vrej, flori) . Pe frunze apar pete (de obicei au forma de poligon) care mai intai sunt verzi-galbui, apoi galbene, pentru ca intr-un final sa fie brun-deschise. Pe spatele frunzelor, poate fi observat un puf cenusiu-violaceu care reprezinta fructificatiile ciupercii.Boala este atat de agresiva, incat, uneori, nici nu se mai ajunge la recoltare, pentru ca plantele sunt distruse 100%.Fuzarioza este o boala vasculara care apare in perioada de inflorire-fructificare, atat in spatiile protejate (sere), cat si in camp.ciuperca (Fusarium oxysporium), la temperaturi intre 28-32 grade Celsius, umiditate crescuta. Daca temperaturile sunt mai mici de 20 de grade sau mai mari de 34 de grade, boala nu apare.Vasele conducatoare sunt blocate de miceliu, file si gome. Apoi, ciuperca produce toxine si enzime care au acelasi efect. Astfel, frunzele se ingalbenesc si se ofilesc, dupa care boala avanseaza spre varful plantei. Pe tulpina taiata longitudinal, se poate observa ca tesutul vascular are culoare bruna.Provoaca ofilirea rapida a plantelor.Boala de natura bacteriana afecteaza atat culturile protejate, cat si cele de pe camp. Se manifesta pe toate organele aeriene ale plantelor, pe intreaga perioada de vegetatie.bacterie (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) care se raspandeste prin seminte care au fost infectate sau prin resturi de la plantele bolnave. Apa sau insectele pot si ele sa fie surse de infectie.Pe frunze, apar pete de culoare verde-inchis, hidrozate. Pe spatele frunzelor sunt picaturi mucilaginoase. Daca este seceta, exudatul bacterian se usuca si devine o crusta alb-cenusie. Tesuturile atacate se necrozeaza si cad, iar frunzele capata aspect de zdrentuit. Astfel de pete apar si pe tulpini, petiol, flori. Pe fructe, apar niste pete mici, albicioase si adanci. Sunt afectate si semintele.Daca nu este tratata corespunzator, poate distruge pana la jumatate din recolta.Afecteaza, in special, culturile de castraveti si pepeni din solarii, dar in anii ploiosi poate sa apara si la plantele cultivate pe camp.ciuperca (Botrytis cinerea), in conditii de umiditate foarte mare si de lunga durata, lipsa aerisirii, udare in exces.: Ofilirea brusca a tulpinilor si a fructelor. Pe fructe, apar pete brune adanci, de forme si marimi diferite. Daca umiditatea este mare, pe suprafata petelor se dezvolta un puf cenusiu.Fructele nu mai pot fi comercializate, pentru ca au un aspect urat. Ele pot fi, insa, consumate, daca este indepartata portiunea afectata.Antracnoza apare atat la castravetii si pepenii cultivati in sere, cat si la cei care se dezvolta pe camp.ciuperca (Colletotrichum lagenarium), in conditii de umiditate si temperaturi de 25 de grade Celsius. Se transmite prin seminte si resturi de plante infectate (rezista pana la 5 ani).Afecteaza toate organele aeriene ale plantelor. Pe frunze si tulpini, se pot observa pete uleioase, ulterior brune. Pe fructe, petele au forma rotunda si sunt de culoare bruna.Recoltele sunt afectate atat cantitativ, cat si calitativ, 30% din productie putand fi compromisa. Pulpa fructelor nu mai poate fi consumata.Este o boala de natura virala, foarte raspandita.virus (Cucumber mosaic virus), transmis de la planta la planta, seminte infectate, resturi vegetale (rezista pana la un an si jumatate) si insecte.Boala apare chiar din etapa de rasad. Manifestarile apar la o saptamana sau doua de la infectie. Frunzele capata un aspect mozaicat si se deformeaza. Pulpa fructelor este albicioasa sau galbuie.Fructele sunt mici, deformate cu pete mozaicare si in interior se coc neuniform.bacterie (Erwinia tracheiphila), transmisa de gandacul dungat (Acalymma vittata) si gandacul patat (Diabrotica undecimpunctata) . Ea rezista mult timp in intestinele insectelor.Primul semn apare la nivelul frunzelor care se lasa in jos, dupa care se ofileste tulpina si planta se usuca. Bacteria astupa vasele liberiene ale plantei. Dupa sectionarea radacinilor si a tulpinii, din acestea se scurge un lichid bacterian alb-cenusiu.Fructele nu mai pot fi consumate. Pulpa capata o culoarea bruna si semintele se innegresc.Alternarioza este o micoza care apare atat la culturile din sere, cat si la cele de pe camp. Boala apare in mod special la pepeni, dar afecteaza si castravetii.ciuperca (Alternaria cucumerina) care rezista pe resturile vegetale.Pe frunze se dezvolta, din loc in loc, pete mici si decolarate, cu margini galbene, care se pot uni. Pe suprafata lor apar zone concentrice care sunt fructificatiile ciupercii. Duce la defolierea prematura a plantelor.Frunzele se usuca partial sau total si cad. Acest lucru afecteaza dezvoltarea plantei mai departe. Fructele isi modifica dimensiunile si nu mai au aceeasi calitate.Combaterea bolilorSursa foto: unplash.comO recolta bogata depinde de felul in care ai grija de cultura odata ce ai reusit sa o infiintezi. Practic, va trebui sa monitorizezi in permanenta starea de sanatate a plantelor, pentru a te asigura ca nu sunt afectate de boli (care pot fi virale, bacteriene, cauzate de fungi) sau de atacuri ale daunatorilor (paianjenul rosu, coropisnita, afidele, tripsii) . Bolile si daunatorii pot provoca pagube importante, asa ca este foarte important ca in cazul in care te confrunti cu astfel de situatii sa stii ce ai de facut.Una dintre cele mai raspandite boli in ceea ce priveste cucurbitaceele spuneam ca este fainarea, care poate afecta in mod special castravetii, dar si pepenii. Pentru combaterea acesteia este recomandat un fungicid care are un control pe termen lung asupra unui spectru mare de boli. Fungicidul DagonisĀ® inhiba dezvoltarea si reproducerea ciupercii in toate stadiile de dezvoltare si are un efect preventiv si curativ. DagonisĀ® combate si putregaiul tulpinilor sau patarea bruna.Asadar, pentru a combate eficient bolile culturilor de pepene si castraveti, este esential sa alegi produse care actioneaza rapid, cu formulare de inalta calitate si cu eficienta dovedita. Pe langa aceste produse, insa, nu uita ca este la fel de important sa faci si lucrari de intretinere cum sunt raritul, prasitul sau mulcirea si sa ai un sistem de irigatii adecvat.