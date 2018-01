Cursa pentru salvarea ciocolatei

Mai mult decat disparitia celui mai iubit desert

In Occident, un consumator obisnuit mananca in medie 286 de batoane de ciocolata pe an. Este nevoie de 10 arbori de cacao pentru a produce 286 de batoane de ciocolata.

Astfel, expertii de la Innovative Genomics Institute din cadrul Universitatii Berkeley din California, impreuna cu producatorul american de ciocolata Mars, si-au propus sa creeze, folosind un instrument de editare genetica, un fel de super-arbori de cacao capabili sa faca fata conditiilor mai putin favorabile care se prefigureaza.Aceste plante, din semintele carora este produs ceea ce multi considera deliciul gastronomic suprem, prospera in zone cu soluri bogate in nitrogen, cu umiditate ridicata si cu ploi bogate.Cea mai mare parte din ciocolata consumata la nivel global isi are originea in arborii de cacao cultivati in Africa Centrala si de Vest (70%), unde principalii producatori sunt Coasta de Fildes si Ghana, regiune urmata de Asia de Sud-Est (14%). In ultimii ani, producatorii s-au extins in America de Sud, dupa ce factori precum imbatranirea plantelor, raspandirea bolilor si a daunatorilor culturilor, dar si situatia politica instabila au afectat productia din Africa.Insa oamenii de stiinta estimeaza ca, pana in 2050, clima se va schimba radical in aceste regiuni, devenind mai uscata si mai calda, ceea ce inseamna ca arborii de cacao vor deveni mai vulnerabili la boli.Cercetatorii de la Universitatea Berkeley au anuntat recent ca lucreaza cu sistemul de modificare genetica de inalta tehnologie, care poate face editari foarte precise ale ADN-ului, pentru a crea arbori de cacao rezistenti la o parte dintre bolile care nu pot fi tratate in prezent si care vor fi amplificate de schimbarile climatice. Acest lucru s-ar realiza prin izolarea genelor responsabile pentru fragilitatea plantelor si inlocuirea lor cu unele rezistente in fata schimbarilor climatice.Crispr a fost folosit cu succes anul trecut pentru a schimba culoarea unei flori si pentru a modifica frunzele de vita de vie astfel incat sa devina imune la mucegai, printre alte proiecte.Lectiile invatate in cadrul acestui proiect vor putea fi aplicate si in cazul altor culturi."Strategii similare ar trebui sa fie utile pentru protejarea mai multor plante, inclusiv pentru culturi importante precum maniocul, orezul si graul", spune Brian Staskawicz, profesor la Universitea Berkeley.Nu este prima data cand este folosita modificarea genetica in cazul arborilor de cacao.Wilbert Phillips-Mora, seful unui program dedicat acestor plante, din cadrul C.A.T.I.E, un centru regional de cercetare si studii superioare in agricultura din care fac parte mai multe tari din America Latina, lucreaza inca din anii '80 la identificarea celor mai rezistente si mai productive varietati pe baza carora sa creeze hibrizi cu proprietati superioare.Phillips-Mora, care colaboreaza cu producatori precum Mars, Nestle si Hershey, avertizeaza la randul sau ca viitorul ciocolatei este amenintat de factori ca evolutia patogenilor, instabilitatea politica din tarile in curs de dezvoltare si, din nou, schimbarile climatice.Nu este vorba aici doar de iubitorii de ciocolata, ci si de zecile de milioane de oameni care isi asigura traiul de pe urma acesteia.In plus, potrivit Administratiei Nationale Oceanice si Atmosferice, ca urmare a schimbarilor climatice, cultivatorii vor fi obligati sa isi mute culturile la altitudini mai mari, ceea ce va genera noi probleme. In Ghana, de exemplu, acest lucru ar putea insemna patrunderea pe zone protejate. Asta in conditiile in careSituatia este inrautatita de existenta unui. Expertii au avertizat anul trecut cu privire la un iminent "deficit de ciocolata", in conditiile in care cererea a crescut in tarile in curs de dezvoltare, in timp ce productia nu a putut tine pasul. Cea mai mare parte a principalelor materii prime pentru ciocolata, cacaua si untul de cacao, provine din ferme de subzistenta care folosesc metode de productie vechi de sute de ani, educarea fermierilor fiind asadar la fel de importanta ca cercetarile din laborator.