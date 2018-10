Daea sustine ca din 16 octombrie va incepe plata subventiilor pentru agricultori

Ziare.

com

"Au incheiat controlul pe data de 1 octombrie, iar acum pot sa dea subventiile pe data de 16, la minutul 1, de la cumpana noptii. (...) In primele zile sunt pregatiti acum, pentru primele operatiuni, 450.000 de fermieri din 866.000. Nu poti sa dai banii toti intr-o zi, ca este imposibil acest lucru, avem aproape un milion fermieri, este cel mai mare numar de exploatatii in Romania si Romania este singura tara din UE care nu a solicitat prelungirea depunerii cererilor si este prima tara din UE la accesarea fondurilor europene", a spus ministru Agriculturii.Ministrul Petre Daea a participat vineri, la Salcia, in judetul Mehedinti, la repornirea unei amenajari de irigatii, ce deserveste 5.530 de hectare de terenuri agricole.