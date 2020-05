Efectele pandemiei de COVID-19: Industria carnii pierde milioane de euro doar in Romania

Ziare.

"Din discutiile avute cu procesatorii de carne, cresterea cu 25-30% a costurilor pe angajat corelata cu scaderea eficientei muncii reprezinta deja o realitate. Repornirea economiei si relaxarea masurilor de distantare sociala nu cred ca vor conduce cel putin pentru urmatoarele sase luni la o reducere a costurilor pe angajat si la o crestere a eficientei muncii.Si aceasta, ca urmare a faptului ca masurile si procedurile speciale puse in practica de companiile din industrie pentru a proteja sanatatea si securitatea angajatilor, si a reduce la minim riscul aparitiei imbolnavirilor vor ramane in vigoare, pentru multa vreme de acum incolo.Daca luam in calcul si reducerea vanzarilor cu circa 15-20% si faptul ca reluarea se va face treptat si va depinde foarte mult si de reluarea activitatii in industria ospitalitatii, este foarte posibil ca pierderile pentru intreg anul 2020 in industria carnii sa depaseasca mai multe milioane de euro", a declarat pentru Agerpres directorul executiv al ARC.Dana Tanase a precizat ca dupa Sarbatorile Pascale a avut loc prabusirea cererii la carnea de pui, atat pentru cea proaspata cat si pentru carnea congelata, motivul principal fiind "avalansa de carne de pui din Polonia la preturi inexplicabil de mici"."Din pacate, dupa Sarbatorile Pascale, avem prabusiri ale cererii. Noi credem ca doua ar fi explicatiile pentru aceasta scadere, si anume: avalansa de carne de pui din Polonia la preturi inexplicabil de mici si veniturile corelate cu increderea consumatorilor. Sa nu uitam ca sunt peste 1,2 milioane de oameni trimisi in somaj tehnic care, pe de o parte nu au incasat toti inca acest ajutor, oricum mai mic decat venitul realizat inainte de criza si pe de alta parte nu au o viziune prea buna cu privire la viitorul lor.De asemenea, procesatorii inregistreaza scaderi cu aproximativ 20% pana in prezent, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, la comercializarea carnatilor pentru gratar si micilor congelati, scadere ce are drept cauza lipsa interactiunilor sociale.In acesta perioada au mai fost semnalate scaderi drastice la pieptul de pasare si ready meal, in conditiile in care activitatea HORECA este zero atat la noi, cat si in Europa. Si vanzarea de produse din carne la vitrina asistata a scazut cu 30% comparativ cu aceeasi perioada din 2019. Estimam ca se va mentine acest trend descendent cel putin inca 3 luni", a precizat directorul executiv al ARC.In privinta carnii de porc, unde Romania este tributara importurilor in proportie de 60%, Dana Tanase afirma ca situatia prin care trece sectorul de crestere a porcului din Romania este una "foarte dificila", din cauza lipsei unui program national pentru combaterea pestei porcine africane, situatie care s-ar putea agrava daca nu se vor lua masuri ferme.Potrivit sursei citate, restrictiile de circulatie si costurile de transport au dus la cresteri de pret, constituind o povara pentru procesatorii carora le-au scazut vanzarile comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, dar care sunt "obligati sa cumpere materie prima la preturi inca mari".Inca de la debutul crizei generate de pandemia de coronavirus, reprezentantii industriei de procesare a carnii din Romania au solicitat sprijin din partea autoritatilor pentru limitarea pagubelor, insa pana in prezent solicitarile ARC au ramas fara raspuns.Industria a cerut o schema de garantare pentru marii contribuabili, acces la imprumuturi bancare cu dobanda mica, pentru procurarea materiilor prime si plata salariilor si plafonarea sau modificarea tarifelor percepute operatorilor din industria alimentara pentru efectuarea controalelor oficiale."Pana in acest moment, solicitarile noastre au ramas fara raspuns, motiv pentru care le-am reiterat in propunerile privind relansarea economiei. Trebuie mentionat faptul ca solicitarea noastra de a reduce sau plafona tarifele pentru controalele oficiale este mai veche, si a rezultat ca urmare a interpretarii si aplicarii in mod diferit a regulamentului european, ceea ce in opinia noastra conduce la concurenta neloiala in competitia cu jucatorii externi", a adaugat Dana Tanase.Conform datelor ARC, anul 2020 a inceput cu un pret mare al carcaselor de porc, in jur de 192 de euro/100 kg, urmat de o scadere la inceputul lunii februarie pana la 183 de euro/100 kg, dupa care s-a constatat o crestere care, la inceputul lunii martie, a facut ca pretul carnii de porc sa ajunga la 195 de euro/100 kg, ulterior inregistrandu-se o usoara tendinta de scadere.Potrivit datelor Institutului National de Statistica, consumul mediu de produse din carne este in jur de 15 kg/cap/an, iar pentru carnea de porc aproximativ 39 kg/cap/an.