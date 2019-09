Guvernul face la Buzau o banca de seminte, in valoare de 65 de milioane de euro. Nelu Barbu: Este o decizie istorica!

Ziare.

anca de gene urmeaza sa fie realizata in Parcul Crang din Buzau. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, considera ca decizia este "istorica" si va contribui la asigurarea securitatii alimentare a Romaniei pe viitor."E practic o decizie istorica, Romania a mai incercat sa creeze o astfel de banca de gene in anii '80, insa nu s-a finalizat. Acum s-a reusit sa creem aceasta banca ce practic pune la adapost fondul de gene din Romania in domeniile respective: legumicultura, floricultura, plante aromatice si medicinale.si, neavand aceasta banca, de a lungul vremii, s-au pierdut seminte, iar Romania a devenit practic dependenta de importul de seminte pentru o serie de plante. Aceasta banca de gene va contribui pe termen lung la asigurarea securitatii alimentare a Romaniei", a declarat reprezentantul Guvernului.Conform lui Barbu, a fost ales judetul Buzau pentru a fi construita banca pentru ca aici este cel mai vechi bazin legumicol din Romania, dar si pentru ca in acest judet din 1957 functioneaza Statiunea de Cercetare si Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, unde sunt pastrate circa 10.000 de soiuri de seminte.Banca de resurse genetice vegetale va fi o unitate cu personalitate juridica, in subordinea directa a Ministerului Agriculturii. Sediul bancii de gene va fi construit in Parcul Crang din Buzau.Scopul unitatii va fi de pastrare a semintelor, dar si de protejate a soiurilor romanesti.Nu in ultimul rand, infiintarea bancii va ajuta la extinderea in productie a soiurilor valoroase. O estimare initiala a investitiei arata ca infiintarea bancii de gene ar putea costa in jur deDeocamdata, finantarea cheltuielilor este trecuta in sarcina bugetului de stat, dar nu este exclusa si accesarea unor fonduri europene nerambursabile.