Guvernul trebuie sa despagubeasca si fermierii: Tuta absoluta a distrus rosiile de toamna

Au pierdut la recolta, dar au castigat la pret

Molia denumita Tuta absoluta a dus la scumpirea legumelor din zona Matca, unde producatorii agricoli raporteaza recolte mici din cauza moliei legumelor, cheltuielile cu tratamentele chimice si pierderile regasindu-se in pretul final al produselor.Zeci de hectare de pamant situate in serele din Matca sunt afectate, iar potrivit unor informatii, 23 de hectare de culturi agricole au fost compromise de molie. In jur de 100 de fermieri sunt afectati.Astfel, preturile legumelor au crescut, iar autoritatile vorbesc despre posibile despagubiri acordate taranilor."Deocamdata noi urmarim sa contabilizam, sa monitorizam daunatorul si in situatia in care vor fi pierderi de productie, in conditiile in care ei au respectat tehnologiile de cultura, fermierii, probabil, vor fi despagubiti. Tuta absoluta ataca frunza, ataca si fructul. Noi deocamdata nu am constatat pierderi de productie, dar din cauza secetei s-ar putea ca aceste suprafete afectate sa creasca. Pentru ca productiile sa nu fie afectate, fermierii sunt nevoiti sa creasca numarul tratamentelor. Atunci cand avem conditii favorabile pentru un daunator, cu siguranta trebuie facute tratamente suplimentare. Si pretul de vanzare a crescut substantial, pana la urma este o compensare", a declarat directorul Directiei pentru Agricultura Galati, Valentin Huciu.Reprezentantii Directiei Agricole Galati spun ca daunatorul a aparut in conditiile in care, anul acesta, au fost conditii propice inmultirii moliei."Fluturii zboara noaptea, iar larvele ataca in interiorul frunzelor. Este foarte greu de combatut. Conditiile de dezvoltare in solar sunt foarte propice dezvoltarii daunatorului. In solar nu ploua, in solar temperatura este constanta in jurul valorilor de 25-30 de grade, ceea ce convine extrem de mult daunatorului, nu avem vant. Acest daunator poate sa creeze probleme numai aunci cand se intrunesc conditii favorabile de dezvoltare. Cel mai sigur schimbarile climatice sunt pe locul intai ca si cauza, iubeste seceta, temperaturile ridicate, acestea sunt conditii favorabile de dezvoltare", a precizat Huciu.Fermierii din Matca spun ca au pierdut intre un sfert si intreaga productie de rosii din cauza daunatorului."Am avut rosii, ciclul doi de toamna. Conform estimarilor trebuia sa am o productie de 12 tone la suprafata mea. Tuta absoluta m-a afectat in proportie de 25% dar sunt si fermieri cu suta la suta paguba. Am cheltuit o gramada de bani cu tratamente. Preturile la legume au crescut si din cauza asta", a declarat, fermierul Giani Filimon.In mod paradoxal, comerciantii de legume din zona spun ca vanzarile merg foarte bine, desi produsele sunt mai putine ca in alti ani, iar preturile au crescut."Legumele se vand foarte bine in piata din Matca. Rosia, conopida, ardeii kapia, gogonelele, suntem multumiti. Credem ca tuta absoluta a afectat multe solarii, iar legumele sunt putine. Au fost multi fermieri afectati de tuta absoluta si noi credem ca din cauza asta productia este mai mica. Asta inseamna ca legumele au pret, noi suntem multumiti", a spus Sorin Dragomir.In zona Matca sunt aproximativ 1.500 de hectare cultivate in solarii, acesta fiind cel mai mare bazin legumicol al tarii.Tuta absoluta este cunoscuta in Romania ca molia tomatelor. Tuta provine din America de Sud. Este un daunator relativ nou in tara noastra, prezenta fiindu-i observata incepand cu anul 2009 si de atunci, s-a raspandit cu repeziciune. Isi incepe activitatea timpuriu si are un potential reproductiv foarte mare. Adultii sunt nocturni. Atunci cand se observa atac, deja presiunea de infectie din sol este mult mai mare decat se poate observa la suprafata. Se poate vorbi in cazul Tutei despre o infectie in sistem piramidal, in care baza este cea mai afectata.