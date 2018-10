Importanta semintelor de legume pentru obtinerea culturilor profitabile in sere si solarii

Avantajele semintelor profesionale de legume

Culturi de legume profitabile pentru sere si solarii

Cultura de tomate

Cultura de castraveti

Ziare.

com

Asadar, semintele profesionale de legume reprezinta o solutie optima pentru cei care isi doresc sa obtina o recolta de calitate, in special in ceea ce priveste rezistenta acestor seminte la boli si daunatori si capacitatea de a se adapta la diferite conditii de clima.Semintele sunt catalogate pe masura ce sunt curatate, astfel incat doar cele mai bune si mai pure seminte sunt selectate in urma acestui proces. Semintele de calitate au un impact semnificativ asupra productiei si, in general, ofera rezultate stabile si consistente.Printre principalele avantaje ale semintelor profesionale de legume se numara urmatoarele:* Pentru ca sunt atent selectate, mai multe seminte vor rasari, prin urmare, este nevoie de mai putine seminte pentru suprafata semanata, ceea ce contribuie la diminuarea costurilor cu semanatul.* Rasadurile de seminte de inalta calitate vor fi puternice si vor produce plante uniforme.* Plantele vor creste mai repede, de la plantare pana la recoltare.* Semintele de calitate superioara sunt mai rezistente la boli si daunatori.* Rasadurile obtinute din seminte de inalta calitate vor fi puternice si vor produce plante uniforme.* Culturile vor oferi un produs final mai robust si mai calitativ, care va avea si o valoare mai mare pe piata.* Semintele profesionale au mai multa vigoare, ceea ce inseamna ca plantele vor rasari mai repede si exista astfel un management mai bun al bolilor si daunatorilor.Culturile de legume pot fi profitabile pe tot parcursul anului, nu numai in perioada de primavara-toamna. Legumele pot fi cultivate in sere si solarii, sau chiar si in camp, pe suprafete mai mici, in functie de conditiile meteorologice si de respectarea lucrarilor de intretinere specifice fiecarui tip de cultura.Avand in vedere ca investitia facuta pentru cultivarea legumelor in solar este una semnificativa, este bine sa te orientezi spre acele culturi care asigura un pret bun pe tot parcursul anului, pentru ca se vand usor si sunt la mare cautare in sezonul rece.Indiferent de anotimp, tomatele sunt foarte apreciate si se vand bine pe piata. Avand in vedere ca in anii trecuti predominau tomatele de import, in special din Spania si Grecia, consumtorii sunt dornici sa consume legume de provenienta locala.Asadar, si fermierii romani s-au orientat spre culturile de tomate de diferite specii, in sere si solarii. In ceea ce priveste cultura de tomate, este important ca acestea sa fie din soiuri care sunt rezistente si se pot adapta la conditiile specifice solarului.Un astfel de exemplu il reprezinta, un hibrid semitimpuriu foarte productiv. O planta poate produce pana la 20 de fructe vandabile, cu greutatea cuprinsa intre 250-300 grame.O alta varianta o reprezinta, un hibrid timpuriu, care este tolerant la diferite conditii de cultivare, inclusiv la cele de luminozitate scazuta si se remarca prin gustul foarte apreciat de catre consumatori.Ambele soiuri de tomate prezinta rezistenta la anumiti agenti patogeni specifici acestor culturi si rezista la conditiile de depozitare si transport care se impun pentru legumele ce vor fi valorificate nu doar atunci cand sunt proaspat culese.In sere, se pot obtine 1-2 recolte de tomate anual. Semintele se pot semana si in alveole, insa majoritatea fermierilor prefera sa le semene in rasadnite, pentru care se folosesc diferite amestecuri de pamant steril, pentru a scadea incidenta bolilor.Dupa semanat, rasadnitele se acopera cu o folie si se aseaza la umbra, insa intr-un loc cald, pana la germinare.Dupe germinare, se poate indeparta folia si se lasa rasadnitele la soare. Rasadurile de tomate se tin la temperaturi usor mai scazute in primele 10-14 zile (14-15 grade ziua si 11-13 noaptea), insa apoi se vor tine la temperaturi mai ridicate (21-23 grade ziua si 15-17 noaptea).Este important ca temperatura sa nu scada mai mult, altfel tomatele nu vor creste suficient in inaltime.Pentru irigare, se poate folosi apa putin incalzita iarna. Apa prea rece poate ingheta radacinile. De asemenea, tomatele pot fi udate cu un fertilizator solubil, care este amestecat in apa pentru udare.Dupa aproximativ 4-6 saptamani de la semanare in rasadnite, rasadurile de tomate pot fi transportate in straturi.Cultura de castraveti, in special din soiul cornichon poate fi profitabila, in special daca te asiguri ca vei avea o productie timpurie, care sa ajunga spre vanzare in timp util.Castravetii sunt ceva mai pretentiosi, deoarece au nevoie de umiditate pentru a se dezvolta in mod corespunzator.Chiar daca trebuie sa te asiguri ca se indeplinesc conditiile de umiditate si iei masurile necesare pentru a preveni aparitia bolilor si daunatorilor, este o cultura profitabila deoarece aceste legume sunt foarte cautate.se pretezeaza excelent pentru culturile din sere si solarii, care se dezvolta foarte bine atat in conditiile de vara, cat si in cele de toamna.Fructele nu sunt predispuse la deformare si se obtine o productie de o calitate ridicata, castravetii fiind recomandati atat pentru consum in stare proaspata, cat si pentru pus la murat.De asemenea, poti opta si pentru, un hibrid multifruct mai putin pretentios, care nu necesita multe lucrari de intretinere, iar procentul de pierdere al fructelor este extrem de scazut.Acest soi de castraveti cornichon prezinta perisori fini si se preteaza, de asemenea, atat pentru consum in stare proaspata, cat si pentru muraturi.Este foarte important ca pentru cultivarea castravetilor in sere si solarii sa alegi seminte care sunt destinate special pentru cultivarea in aceste spatii. Aceste seminte trebuie sa provina din hibrizi partenocarpici, ceea ce inseamna ca florile plantelor nu necesita polenizare.Culturile de castraveti prefera o temperatura constanta, care se situeaza intre 21-27 grade ziua si 15-21 grade noaptea. Desi pot tolera temperaturile mai ridicate, temperaturile mai scazute afecteaza plantele in mod iremediabil.Lumina excesiva imbatraneste prematur plantele, asa ca de obicei se creteaza solariile pentru asigurarea conditiilor optime de lumina.Pentru culturile de castraveti, instalarea unuiprin picurare este absolut necesara. Castravetii sunt foarte pretentiosi la conditiile de umiditate din sol si din aer.Cu ajutorul unui sistem de irigare prin picurare, solul este mentinut tot timpul reavan. Cu toate acestea, apa in exces trebuie evitata cu orice pret. Excesul de apa duce foarte usor la aparitia unor boli caracteristice solului.Cultura de salata verdeCererea pentru salata verde in sezonul rece a crescut tot mai mult de la an la an. Cultura de salata verde poate fi putin problematica toamna si iarna, chiar si in sere si solarii, insa poate fi profitabila, deoarece se obtine un pret foarte bun, in functie de calitatea productiei.sunt ideale pentru cultivarea in sere si solarii si se pot planta incepand cu luna septembrie si pana in luna februarie. Este un soi de salata verde de capatana, cu frunze mari, cu o perioada de vegetatie curpinsa intre 50 si 65 de zile de la plantare.De asemenea, tot pentru cultura in sere si solarii,prezinta caracteristici similare, avand o perioada de vegetatie putin mai scazuta, intre 50 si 60 de zile de la plantare. Si acest soi de salata se poate planta incepand cu luna septembrie, pana in luna februarie.Pentru o cultura bogata de salata verde, este nevoie sa te asiguri ca sera sau solarul indeplineste toate conditiile optime de dezvoltare. Salata verde are nevoie de un sol bogat in humus, cu un pH cuprins intre 6 si 7,2.Aceasta cultura nu se dezvolta prea bine in solurile acide. Pentru culturile de toamna-iarna este nevoie sa alegi seminte de salata verde care rezista la temperaturi scazute si au o germinatie buna chiar si in conditii mai dificileTemperatura optima pentru germinarea semintelor de salata verde este de 18 grade. In cazul in care nu ai un sistem pentru controlul temperaturii si al umiditatii, tavitele sau patul germinativ cu semintele de salata se depoziteaza in locuri umbroase, ferite de caldura.Substratul semanat cu salata verde trebuie tinut la intuneric timp de 2-3 zile, pana cand rasarire. Atunci cand rasadul are deja 5-6 frunze, se poate face plantarea in straturi.In special in perioada rasaririi si formarii capatanilor, salata verde nu tolereaza bine lipsa umiditatii, insa nici excesul de umiditate nu este indicat, pentru ca favorizeaza aparitia bolilor. In perioadele de ger, foliile speciale pentru acoperire ofera protectie eficienta impotriva inghetului.In prima faza de dezvoltare a plantelor, este indicata fertilizarea radiculara si foliara, pentru ca planta are nevoie de un sistem radicular puternic si bogat, ca sa se dezvolte si sa fie mai rezistenta la inghet.Acestea sunt doar cateva exemple de culturi de legume profitabile pentru sere si solarii. Nu trebuie sa te limitezi doar la aceste legume, deoarece poti cultiva in perioada toamna-iarna si alte legume, ca de exemplu ardei, varza sau spanac, cat timp ai grija sa alegi semintele de legume potrivite, care se preteaza pentru cultivare in conditiile specifice sezonului rece si asiguri plantelor conditiile optime de dezvoltare