In 20 de ani, carnea din farfurie nu va mai proveni de la animale

Cel putin asa arata un raport realizat de firma de consultanta AT Kearney in urma consultarii mai multor experti din industrie, conform caruia 60% din carnea consumata in 2040 va fi fie produsa in laborator, fie inlocuita cu produse pe baza de plante care arata precum carnea si au gustul ei.In raport sunt evidentiate impactul puternic pe care productia conventionala a carnii il are asupra mediului inconjurator si ingrijorarile oamenilor cu privire la situatia animalelor exploatate in agricultura industriala."Avand in vedere avantajele noilor substitute vegane pentru carne si ale carnii produse in laborator fata de cea produsa in mod conventional, nu este decat o chestiune de timp pana cand acestea vor dobandi o cota de piata substantiala", se precizeaza in raportul citat de The Guardian Miliarde de animale sunt crescute pentru productia de carne, in cadrul unei industrii care genereaza profituri de 1.000 de miliarde de dolari pe an.Tot mai multe studii stiintifice atrag, insa, atentia asupra impactului pe care aceasta il are asupra mediului inconjurator, de la emisiile produse, care contribuie la schimbarile climatice, la distrugerea de habitate ca urmare a extinderii terenurilor destinate cultivarii de plante furajere si la poluarea raurilor si a oceanelor.Intre timp, companii precum Beyond Meat, Impossible Foods sau Just Foods, care produc burgeri sau "oua" pe baza de plante, se dezvolta rapid. Analistii de la AT Kearney estimeaza ca sumele investite in astfel de produse vegetale se ridica la un total de 1 miliard de dolari.Printre investitori se numara inclusiv companii consacrate de pe piata conventionala a carnii.Alte companii lucreaza la metode prin care carnea este cultivata in laborator, pe baza de celule prelevate de la animale. Expertii se asteapta ca acest tip de carne sa fie cel care va genera cea mai mare cerere, intrucat reproduce mai fidel gustul si textura carnii conventionale."Evolutia catre stiluri de viata flexitariene, vegetariene si vegane este incontestabila, multe persoane reducand consumul de carne pe masura ce devin tot mai constiente in legatura cu mediul inconjurator si cu situatia animalelor", spune Carsten Gerhardt, partner la AT Kearney.C.S.