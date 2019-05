Petre Daea vrea protectie antigrindina in toata tara - au fost lansate peste 100 de rachete

Daea promite ca toata tara va fi protejata de grindina

"Ca urmare a instabilitatii atmosferice severe inregistrata in data de 3 mai 2019 in zonele arondate Unitatilor de combatere a caderilor de grindina (UCCG) Moldova 1 Iasi si Moldova 2 Vrancea, prin punctele de lansare din cadrul Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (SNACP), s-au realizat activitati de combatere a caderilor de grindina", arata un comunicat emis de Ministerul Agriculturii.Astfel, la Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Moldova 1 Iasi au fost lansate 84 rachete antigrindina (RAG), din mai multe puncte de lansare la Grupul de Combatere Cotnari: Punct de Lansare Valea Racului, Punct de Lansare Ruginoasa, Punct de Lansare Hodora, Punct de Lansare Coarnele Caprei, Punct de Lansare Sarca."In urma lansarilor au fost combatute doua celule convective, din care o celula convectiva a ajuns la parametrii de supercelula", spun reprezentantii Ministerului Agriculturii.La Grupul de Combatere Husi au fost lansate din: Punctul de Lansare Codaesti, Punctul de Lansare Solesti, Punct de Lansare Bunesti Averesti.De asemenea, a fost combatuta o celula convectiva ce a ajuns la parametrii de supercelula.Formatiunile noroase convective s-au manifestat si in zona de sud a Moldovei, astfel ca, in intervalul 17.15-19.40 punctele de lansare: Varnita, Panciu, Bolotesti, Bizighesti si Poiana (din cadrul Unitatii de Combatere a Caderilor de Grindina Moldova 2 Vrancea) au utilizat alte 39 de rachete antigrindina RAG pentru combaterea caderilor de grindina de pe raza de protectie a punctelor de lansare, mai arata Ministerul Agriculturii.Ministrul Petre Daea a anuntat ca, incepand de anul viitor, toata tara va fi in aria de interventie a rachetelor antigrindina."Vor fi inca patru (puncte de lansare a rachetelor - n.red.) in Iasi si la nivelul tarii inca 65. Spun la nivelul tarii pentru ca am deschis aria de interventie. Am largit aria de interventie si ne ducem spre zona de vest a tarii, spre zona de centru a tarii, iar de anul viitor prindem toata suprafata tarii", a declarat, sambata, Petre Daea, care a vizitat Centrul Antigrindina din Dancu, langa Iasi.