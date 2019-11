Noul ministru al Agriculturii, despre pesta porcina: Suntem in pericol de a ne inchide pe ani de zile exportul

792 de focare de pesta porcina africana

"Suntem in pericol, mai avem doua judete - Bistrita si Suceava - in care nu a fost diagnosticata pesta porcina africana - suntem in pericol de a ne inchide pe ani de zile tot exportul.Cand am ajuns la minister am gasit un ordin privind dimensionarea exploatatiilor. Ordin pe care domnul Daea l-a semnat in ultima zi de mandat, inainte de plecare. Sigur ca trebuia semnat acum doi ani, tocmai ca sa fim credibili acolo, la Comisia Europeana. Acum, cei de la ANSVSA trebuie sa faca niste norme de bio-securitate, in asa fel incat joi sa prezinte niste garantii ca acele norme o sa fie respectate. Altfel, repet, suntem in pericol ca productia romaneasca de carne, ma refer aici la marile crescatorii, sa fie pusa in pericol pe ani de zile.", a spus Adrian Oros, care a precizat ca diferenta dintre importuri si exporturi este de 2 miliarde de euro.Acesta a acuzat Guvernul anterior ca nu a luat masuri complete si nu a stiut sa castige increderea populatiei. "In general, masurile necesare sunt nepopulare si daca populatia nu crede in masura respectiva, atunci masura aceea nu se va duce la indeplinire", a mai spus ministrul Agriculturii.Potrivit autoritatilor, la nivel national sunt inregistrate, singurele judete in care boala nu a fost diagnosticata fiind Suceava si Bistrita.Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a avut marti o intalnire la Bragadiru cu agricultorii din judetul Teleorman.