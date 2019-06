Peste 200 de fermieri s-au inscris in programul Crestem Romania BIO

Ziare.

Evenimentul a avut loc pe 12 iunie si a gazduit o dezbatere privind viitorul agriculturii BIO in Romania, la care au participat parteneri ai retailerului atat din partea autoritatilor publice centrale, cat si fermieri si experti in domeniu."Crestem Romania BIO" este primul program pe termen lung initiat de un retailer, dedicat sustinerii agricultorilor romani care vor sa treaca la agricultura BIO.In primele 2 luni, peste 200 de fermieri s-au inscris in program si 75 dintre ei sunt eligibili pentru a incepe conversia la BIO, acestia beneficiind de sprijin financiar pentru primul an, contracte ferme de preluare a productiei in perioada de conversie si 2 ani dupa obtinerea certificarilor necesare, cat si consultanta si promovare.Produsele recoltate in perioada conversiei vor ajunge pe rafturile magazinelor Carrefour cu o eticheta speciala, de tranzitie - "in conversie la BIO" - iar dupa certificare, cu eticheta ecologica, in conformitate cu normele europene."Exista un potential mare in tara. Pentru a converti acest potential intr-un model de dezvoltare, e nevoie de contributia tuturor. Cred sincer ca trebuie sa lucram impreuna: fermieri, retaileri, autoritati, organizatii de mediu, ONG-uri si camere de comert.Fermierii inscrisi in program sunt plini de curaj si creativitate, dispusi sa incerce culturi BIO diverse, precum cartofi, morcovi, ardei, mure, afine si altele. BIO va fi o parte esentiala a agriculturii romanesti, iar Carrefour vrea sa puna piatra de temelie", a precizat Jean Richard de Latour, CEO Carrefour Romania.La randul sau, Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a indemnat toti actorii implicati sa beneficieze de oportunitatile actuale. "Agricultura romaneasca are de jucat rolul sau in acest mod de productie si pe piata comuna europeana, care, sa ne amintim, este una dintre cele mai ravnite piete din lume, datorita puterii noastre de cumparare si a nivelului cererii. Este o sansa care merita sa fie exploatata", a spus ambasadoarea Frantei, intr-un mesaj in limba romana.Certificarea BIO este un proces care presupune multe rigori. "Pe toata aceasta perioada, producatorii aflati in conversie trebuie sa faca fata combaterii daunatorilor fara pesticide, fara ingrasaminte chimice. Este un proces complex, insa fermierii sunt din ce in ce mai avizati si isi doresc sa aduca valoare adaugata", a declarat Liliana Ciobanu, director general Ecocert, una dintre autoritatile acreditate in Romania sa acorde certificari BIO.Complexitatea procesului a fost confirmata si de Tudor Stanciu, fermier din Calarasi, care se afla deja in al doilea an de conversie pentru certificarea BIO. "Sunt multe provocari in a cultiva produse BIO, depindem de multi factori externi, precum vulnerabilitatea in fata vremii sau daunatorii, care trebuie combatuti fara pesticide sau substante controversate", a spus Stanciu.Programul Crestem Romania BIO continua eforturile retailerului de a aduce pe rafturi produse de calitate, la preturi accesibile. In acest sens, Silviu Diaconu, Director Achizitii Produse Proaspete Carrefour, a explicat ca diferentele evidente intre preturile produselor BIO si cele conventionale sunt generate de costurile de import si de oferta subdimensionata de pe piata pentru astfel de legume si fructe."De la 1 iunie, preturile produselor BIO din magazinele Carrefour au scazut, ca urmare a reducerii TVA de la 9 la 5%. Este un prim pas, insa diferentele de pret vor fi mai mici pe masura ce vom reusi sa producem in Romania mai multe legume si fructe certificate BIO. Totodata, pentru ca ne dorim sa cunoastem cat mai bine cerintele pietei si impactul produselor BIO asupra sanatatii, vom derula un studiu impreuna cu Institutul National de Endocrinologie C.I Parhon", a declarat Silviu Diaconu.La finalul evenimentului, cei aproape 100 de participanti la dezbaterea Carrefour au putut gusta branzeturi produse de fermieri din zonele Sibiu, Mures si Brasov, organizati antreprenorial de fundatia ADEPT, insotite de o selectie de vinuri BIO romanesti, recomandata de Marinela Ardelean, wine expert si consultant Carrefour.Programul Crestem Romania BIO a fost initiat in urma cu trei luni si completeaza seria de parteneriate dezvoltate de Carrefour cu producatorii agricoli. Cooperativa Agricola Carrefour Varasti a fost lansata acum 3 ani, iar astazi livreaza peste 5.000 de tone de legume pe rafturile magazinelor. Concomitent, Filierele Calitatii Carrefour garanteaza calitatea produselor, de la ferma la raft, in doar 36 de ore.