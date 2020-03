Pietele raman deschise. Ministrul Agriculturii: Samsarii, speculantii si falsii producatori sa nu aiba acces aici!

LIVE

Reprezentantii AAPR considera ca este important ca pietele agroalimentare sa nu se inchida, deoarece, in caz contrar, producatorii agricoli vor fi nevoiti sa-si arunce productia de fructe si legume."Dispozitiile Ordonantei Militare nr. 2 trebuie intelese si interpretate si in spiritul lor, ratiunea emiterii acestei ordonante fiind aceea de a preveni raspandirea COVID-19 prin limitarea circulatiei persoanelor doar pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza.Piete agroalimentare functioneaza in mai multe zone ale marilor orase, astfel incat cumparatorii pot sa se aprovizioneze fara a parcurge distante mari, limitandu-se riscul raspandirii virusului", a declarat Ioan Teodor Birt, presedintele Asociatiei Administratorilor de Piete din Romania.Pe langa spatiile destinate producatorilor locali, vor ramane deschise cele in care se desfasoara activitati de vanzare a produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curatatorie."In continuare spatiile vor fi dezinfectate si vom lua toate masurile de preventie dispuse de autoritati, am informat producatorii agricoli cu privire la masurile pe care trebuie sa le respecte, iar cumparatorii sunt rugati sa evite formarea de grupuri de persoane", a mai precizat Ioan Teodor Birt.Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat duminica seara intr-un mesaj video postat pe Facebook ca pietele agroalimentare trebuie sa ramana deschise respectand procedurile si masurile de siguranta din supermarketuri."Avem obligatia sa sustinem fiecare filiera de produs si sa ne asiguram ca va exista un flux de alimente in magazine si in piete. Suntem in permanenta legatura cu autoritatile europene, s-au creat coridoare verzi pentru transportul materiilor prime, al alimentelor si al materialelor medicale. Monitorizam zilnic pretul la raft al alimentelor de baza.Pietele agroalimentare trebuie sa ramana deschise respectand procedurile si masurile de siguranta din supermarketuri. Este important ca producatorii romani sa aiba unde sa isi vanda productia, iar populatia sa aiba acces la produse proaspete, sigure si la preturi corecte.De aceea, este necesar ca samsarii, speculantii si falsii producatori sa nu aiba acces in aceste piete", a spus Adrian Oros. Iata unde si in ce conditii mai putem circula, ziua sau noaptea, din 22 martie, de la 22:00 si la cati ani de inchisoare pot ajunge pedepsele pentru incalcarea carantinei