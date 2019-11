Planul National Strategic pentru agricultura romaneasca, cresterile de preturi si situatia produselor traditionale, discutate la Romanian Food & Agribusiness Conference 2019

Ziare.

In cadrul acestui eveniment, invitatii au vorbit despre starea agriculturii romanesti, Planul National Strategic (PNS), dublul standard, produsele traditionale romanesti si fluctuatia preturilor produselor. Mai mult, cei mai importanti jucatori din industrie au trecut in revista oportunitati si solutii pentru cresterea business-urilor din acest sector.Evenimentul a fost deschis de, care a vorbit despre masurile pregatite de MADR pentru a creste potentialul agricol al Romaniei pe termen mediu si lung, cat si despre obiectivele noii politici agricole, Planul National Strategic si solutiile pentru revitalizarea spatiului rural."Pentru anul 2020, Ministerul Agriculturii isi propune sa sustina fermierii, atat cu fonduri de la UE, cat si cu fonduri proprii. S-a constituit si un grup de lucru, iar un lucru imbucurator este ca foarte multe asociatii, institute si entitati si-au aratat interesul pentru ca noul PNS pentru 2021 sa raspunda intereselor fermierilor.Tinand cont si de experienta anilor anteriori, putem corecta ceea ce nu a functionat in trecut. Vrem pe viitor sa dezvoltam partea de procesare, de produse romanesti, pentru dezvoltarea locurilor de munca si a industriei, atat pe orizontala, cat si pe verticala. Sunt o serie de programe sustinute din fonduri nationale - cum ar fi Programul Tomate.Din punctul meu de vedere, toti banii care s-au primit s-au investit in solarii moderne, suflante pentru incalzire si echipamente specifice. Consider ca e un lucru benefic pentru fermieri, insa problema e a intra in piata si in supermarketuri. E nevoie de forme asociative - fie ca vorbim de cooperative, de grupuri de producatori. Fermierii au nevoie de mai multa sustinere, ceea ce nu se regaseste intotdeauna la nivel de judet", a spus el.A urmat, care a vorbit despre produsele traditionale romanesti."Produse traditionale sunt facute de toate fabricile din Romania - e un fel de frauda. Este cel mai prost an pentru industria carnii. Suntem intr-un moment dezastruos. Aruncam cu bani in stanga si in dreapta si nu vedem nimic. Fiecare va cumpara ce considera ca e mai bun si mai ieftin, produsele nu au nicio treaba cu patriotismul. Daca vorbim despre produse nationale, respectati tot: o reteta nationala - care nu se numeste traditionala.Romania are mai multe produse traditionale decat toata Europa la un loc. Surpriza va fi ca produsele din comunitatea UE vor invada piata, pentru ca produsele romanesti sunt scumpe. Ni se vorbeste despre legume si fructe romanesti - avem nevoie de seminte romanesti.Daca luam seminte de rosii din Olanda, dar le cresc in Romania, sunt rosii olandeze, nu romanesti. Nu ii acuz pe fermieri, dar la ora actuala Romania risipeste bani si este intr-o situatie dramatica, din cauza ca nu functioneaza. In 30 de ani, industria romaneasca a creat senzatia ca produsele romanesti sunt mediocre; produsele de calitate foarte buna sunt scumpe si nu sunt romanesti?", a reactionat el.In continuare,, a vorbit despre necesitatea implementarii Programului National Strategic."Intre 2020 si 2027, prioritatea este PNS - Programul National Strategic. Suntem in intarziere, dar daca nu se realizeaza, riscam sa pierdem 20 de miliarde de euro. Chiar inainte sa apara noul Guvern, 29 de asociatii din agribusiness realizasera in consortiu pentru a lucra in paralel la PNS, pentru ca politicienii vin si pleaca.Noi riscam sa pierdem banii din acest domeniu. Rugamintea catre Ministerul Agriculturii e sa ii consulte pe cei ce sunt reali in acest domeniu si sa creeze strategii. Sa ne gandim ca, daca pana acum 10-20 de ani, aveam o economie ciclica, acum piata e atat de volatila incat se schimba la 6 luni. Eu vad in 2020 o evolutie destul de volatila - uitati-va la evolutia untului. Trebuie sa fim atenti la ce riscuri se creeaza in piata.", a avertizat ca exista posibilitatea unei noi majorari de preturi: "Vor creste niste preturi. Cu ingrijorare, ma intreb ce va urma. La finalul zilei, eu sunt consumator. Toate aceste lucruri se regasesc in aceste preturi. La finalul zilei, stai sa te intrebi: pretul nu mai are legatura cu ce a avut acum 6 - 8 luni.Vin sarbatorile si, pe langa carne, mai avem produsele lactate. Toate aceste produse, daca vor atinge un maxim istoric, va fi dincolo de suportabilitatea celor ce se numesc clienti. Tot ceea ce a fost in ultima perioada, a fost un amalgam pe care am incercat sa il intelegem. Am incercat sa iesim din acest razboi in care au fost prinsi: fermierii, producatorii, procesatorii, retailerii. Trebuie sa intelegem de la ce pleaca acest rau. Sunt exemple nenumarate de producatori care fac lucruri bune cu cei din retail.", a oferit mai multe sfaturi celor ce isi doresc sa isi deschida o afacere in zona agribusiness."In opinia CEC Bank, exista expertiza pe zona de business care ar trebui folosita. E important ca banii sa nu fie risipiti. Avem toate produsele posibile pe zona de agricultura, nu cred ca e ceva ce n-am putea dezvolta si sa nu existe. Important e sa fie bine asezat proiectul de la inceput, sa fie structurat si sa va asigurati ca banca se uita si pe implementare.Daca pe undeva exista o sincopa - sa zicem in relatia dumneavoastra pe proiectul de fonduri UE cu autoritatile - avem o problema cu proiectul. Un mic sfat: incercat sa aveti o banca de casa, cu care sa va faceti proiectele. O banca care va cunoaste si care lucreaza cu dumneavoastra. Aceasta intelege mai bine si e mai aproape cand se poate intampla ceva neprevazut. Indiferent de fondurile care exista, finantatorii au si ei rolul lor", a spus ea.A urmat, care a vorbit despre "reteta" unei afaceri de familie care a devenit un succes."Am facut totul empiric - cand investitii bune, cand investitii proaste. Dar am facut o schimbare mare anul trecut: ne-am pus jos si am facut o strategie pentru urmatorii doi ani: facem 600 de tone de branza pe an. Am ajuns sa avem o capacitate de productie de 95%, asa ca a trebuit sa ne oprim si sa ne hotaram ce facem: investim intr-o fabrica mare sau o lasam mai moale? Ne-am dat seama ca nu avem cu cine sa facem urmatorul pas, ca nu avem o echipa performanta sa putem trece in etapa de expansiune.Am investit in parteneriate, am investit in oameni, am investit in omenie. Cu partenerii nostri ne purtam de parca sunt rudele noastre. Am investit in recrutare: ne aducem oameni buni, ni-i crestem prin training. 100.000 de euro, in acesti doi ani, i-am investit doar in training si recrutare.Pana in 2020 vreau o echipa buna si performanta - cu oameni buni, cu oameni buni la suflet care daruiesc, impartasesc ce stiu, schimba idei, ne sprijina in ceea ce facem, ne vor binele. Deja simtim un return of investment extraordinar in primele 10 luni. Am construit o echipa, o sa o imbunatatesc, o sa o duc la performanta."La randul sau,, a vorbit despre dificultatile cu care se confrunta cand vine vorba de afacerea pe care o reprezinta."Agricultura ar trebui sa fie o prioritate, in dezvoltarea de jos in sus. Noi, la Artesana, ii sustinem pe furnizorii mici si mijlocii. Acum 7 ani, ne-am dat seama ca trebuie sa venim cu o inovatie fata de ceilalti din piata; ne-am dat seama ca doar asa putem sa razbatem. Am reusit sa crestem frumos in anii acestia.Artesana a pornit cu gandul ca va face lactate din lapte de capra si ne-am trezit ca in luna octombrie nu am mai avut niciun litru de lapte de capra. E o problema reala pe care o avem. E vorba de infrastructura, vorbim de resurse enorme investite de fermieri pentru a mentine laptele de capra la rafturi. Avem o problema reala si avem nevoie de masuri concrete.Avem un trend si e bun: informatii despre laptele de capra au inceput sa fie tot mai prezente, medicii pediatri il recomanda. Nu as putea sa spun ca astazi stam foarte bine. Din pacate, pana la primavara trebuie sa ne retragem de la raft. Ceea ce e important e ca e o piata in continua crestere - cu o crestere spectaculoasa fata de laptele de vaca. Noi construim ca mesterul Manole", a spus ea.A 7-a editie a "Romanian Food & Agribusiness Conference" a fost incheiata de, care a prezentat solutii pentru modernizarea agriculturii romanesti."Mediul privat trebuie sa stea aproape de institutiile statului, pentru ca impreuna sa faca planurile pentru mai departe. Cred ca si tonul e foarte important in a schimba lucrurile.Cateva cuvinte despre Royal FriesldandCampina: e o cooparativa formata din 18.000 de fermieri. Bazele acestei cooperative au fost puse in 1879. Cred ca, uitandu-ne ce facem in zilele noastre, cred ca aceasta e cheia: colaborarea. In 2018, am introdus programul 'Impreuna pentru o ferma mai buna/Famer2Farmer' - un schimb de experienta prin care am adus in Romania fermieri olandezi. Programul, inceput in 2018, continua in 2019 si in 2020.Ne dorim sa imbunatatim calitatea laptelui, cresterea productivitatii per vaca, egalizarea productiei de lapte intre vara si iarna, cresterea eficientei fermei. 