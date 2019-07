Prima tara din UE care a interzis glifosatul. Erbicidul controversat e cel mai folosit in Romania

Ziare.

Majoritatea deputatilor au votat in favoarea amendamentului propus de social-democrati, in virtutea caruia, "punerea pe piata" a produselor pe baza de glifosat este "interzisa in numele principiului precautiei", transmite AFP.Interdictia este considerata de sustinatorii utilizarii glifosatului in agricultura drept contrara reglementarilor europene pentru ca exista o licenta pentru folosirea glifosatului pe teritoriul UE reinnoita de executivul european in 2017 si valabila pana in decembrie 2022.Aceasta masura a fost sustinuta de deputati de toate culorile politice, social-democrati, de dreapta, ecologisti si liberali. Conservatorii austrieci au votat impotriva interdictiei totale, considerand ca aceasta masura va afecta producatorii din sectorul agricol.Conform studiilor, glifosatul este cel mai utilizat erbicid in Romania. Un studiu din 2017, a aratat ca 50% dintre fermieri foloseau erbicide pe baza de glifosat.In 2015, Agentia pentru Cercetarea Cancerului (IARC) din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii a clasificat glifosatul ca fiind "probabil cancerigen pentru oameni".