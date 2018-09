Proiectul Gusturi Romanesti, la conferinta PRIA Agriculture, in 27 septembrie 2018

Ziare.

com

De aceasta data am ales o locatie semnificativa, si anume, Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (A.S.A.S.) este o institutie publica academica ce coordoneaza activitatea stiintifica in domeniul agriculturii in Romania. Unul dintre obiectivele sale principale este cresterea contributiei cercetarii stiintifice la dezvoltarea complexa, armonioasa si durabila a agriculturii, silviculturii si ruralului romanesc, in scopul implinirii obiectivului national major de realizare a securitatii si sigurantei alimentare.Conferintaeste cel mai important eveniment al toamnei pentru agricultura si reprezinta o reala platforma de dezbatere intre autoritati, fermieri si companiile care isi desfasoara activitatea in acest sector.Gala PRIA este dedicata fermierilor romani ce au investit resurse, foarte multa munca si experienta lor de-a lungul timpului si astfel au contribuit la dezvoltarea sau mentinerea agriculturii Romaniei pe un loc bun in UE.In cadrul acestei gale vom recunoaste eforturile si contributia fermierilor romani care au investit capital romanesc, timp, munca, cunostinte si energie pentru agricultura noastra.La eveniment va fi prezent lantul MEGA IMAGE cu proiectul, care continua, pentru al saselea a an consecutiv, programul "Gusturi Romanesti de la gospodari" prin care aduce in toate magazinele legume cultivate sustenabil pentru un gust autentic. Prin acest program, Mega Image aduce mai aproape de consumatori gusturile romanesti, printr-un parteneriat echitabil cu producatorii locali care cultiva legume cu iscusinta si grija.Programul "Gusturi Romanesti de la gospodari" s-a dezvoltat mai mult cu fiecare an, iar implicarea si investitiile Mega Image in acest parteneriat sunt fara precedent in Romania.Echipele de specialisti sunt alaturi de agricultori din momentul pregatirii culturii, in timpul cultivarii si pana in etapa de cules. Alaturi de producatorii locali integrati in proiect din anii precedenti, anul acesta s-au alaturat programului noi producatori, numarul total ajungand la 100 de fermieri.Cei 100 de producatori aduc zilnic pe rafturile din toate magazinele Mega Image sase sortimente de legume, verificate pas cu pas, de la seminte pana la raft: rosii, ardei gras, salata verde, castraveti cornison, ardei kapia si vinete."In urma cu cinci ani, Mega Image a hotarat ca este necesar sa avem o noua abordare a relatiei cu producatorii locali de legume, avand in vedere ca ne doream sa putem oferi constant clientilor nostri, legume locale, gustoase si nu in ultimul rand sanatoase. Aceasta noua abordare a presupus o implicarea activa a MEGA IMAGE pe tot procesul de productie, de la programare cultura, pana la livrare.Mai intai a trebuit sa identificam legumicultori care sa aiba experienta in productie de minim 3 ani, sa fie in apropierea Bucurestiului si care sa aiba suprafete protejate, de minimum 2 000 mp. Dupa ce facem analizele de sol si apa si avem confirmarea ca acestea sunt conforme, puteam sa desfasuram mai departe colaborarea.Apoi ne-am ocupat de selectarea inputurilor care sa fie compatibile cu o cultura traditionala responsabila, care sa ne asigure legume gustoase dar si sigure pt consum.Au fost negociate preturile pentru toate inputurile necesare astfel incat sa putem reduce cat mai mult costurile de productie ale producatorii nostri. In plus, valoarea acestora este finantata in primavara de catre Mega Image, urmand ca aceasta sa se compenseze prin livrari, catre finalul sezonului.Un aspect important al acestui proiect este planificarea; cu fiecare producator din acest program stabilim inca din iarna planul livrarilor, pornind de la suprafata lucrata de fiecare, iar Mega Image se angajeaza prin contract la cantitati si preturi pentru intreg sezonul.In plus, oferim permanent partenerilor nostri consultanta de specialitate iar toate legumele din cadrul acestui proiect sunt analizate lunar, in laboratoare specializate.Ne bucuram ca de la un an la altul strangem in jurul nostru un numar tot mai mare de producatori. Am inceput cu 18 legumicultori care gestionau peste 15 ha de solarii iar acum numarul lor a crescut la 121 si acestia detin in total peste 100 ha de solarii sau sere", ne-a declaratin cadrul PRIA Agriculture&PRIA Gala Femeilor in Agricultura care a avut loc la Bucuresti in 22 martie 2018.In cadrul conferintei vom vedea care sunt problemele cu care ne confruntam in agricultura, dar si solutii sau sugestii pentru a exista o crestere esentiala a agriculturii romanesti.Participati la cea mai importanta conferinta destinata agriculturii din Romania, dezbateti cele mai importante teme pentru agricultura Romaniei alaturi de reprezentanti ai autoritatilor si presa.Agricultura este vitala pentru intreaga lume. Uniunea Europeana aloca un buget mare si o atentie deosebita acestui sector. De aceea, politica agricola comuna (PAC) consolideaza competitivitatea si sustenabilitatea agriculturii din UE, prin acordarea de plati directe fermierilor si prin masuri de piata si finanteaza programele de dezvoltare a zonelor rurale din Uniune."Conferinta PRIA Agriculture reprezinta cel mai important eveniment din aceasta toamna pentru agricultura si reuneste reprezentanti ai autoritatilor, asociatii, fermieri si companii care activeaza in agricultura. In cadrul Galei PRIA Romanian Farmers - ne vom concentra pe recunoasterea eforturilor indelungate ale fermierilor romani si vom afla povestile lor de succes, dar si ce provocari au avut de-a lungul timpului", declara"Adunam roadele, facem bilantul lui 2018 si discutam alaturi de oamenii importanti din agricultura despre temele esentiale pentru dezvoltare", a mai adaugat Raluca Voivozeanu.PRIA Agriculture face parte din seria conferintelor PRIAevents care aduc in atentie cele mai importante si mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu si beneficiaza de o prezenta mare a participantilor si a mass - mediei. Cu o experienta de peste 12 ani in organizarea evenimentelor premium de buisness, echipa PRIAevents este recunoscuta pentru organizarea evenimentelor de top din cele mai reprezentative sectoare ale economiei.La editia din acest an vom reuni 250 participanti, iar mai multe detalii despre agenda evenimentului PRIA Agriculture si modalitati de inscriere pentru participare puteti gasi AICI