Romania a transmis Comisiei Europene ca productiile-record la porumb sunt reale. Pe cei care nu cred Daea ii invita la recoltat

Cum sunt culese datele care au dus la raportarea productiilor-record

Asociatia Producatorilor de Porumb spune ca sporul se datoreaza progresului tehnologic

"Am raspuns Comisiei Europene in aceasta saptamana ca datele initiale privind productiile de porumb obtinute de Romania in anii 2017 si 2018 sunt reale. De fiecare data suntem in corespondenta cu Comisia Europeana. Este un exercitiu de rutina si sunt informatii pe care le transmitem frecvent si pe care ne punem de acord in asa fel incat interpretarea sa fie unitara si cifrele care sunt comunicate de Institutul National de Statistica sa confirme realitatea productiilor din Romania", a spus Petre Daea.Comisia Europeana (CE) a cerut recent Romaniei sa-si revizuiasca cifrele privind productiile de porumb obtinute in anii 2017 si 2018, deoarece "increderea si siguranta datelor statistice sunt vitale pentru a asigura transparenta pietei"."Exista discutii regulate cu toate statele membre pentru colectarea datelor de productie in vederea realizarii bilanturilor privind productia de cereale a Uniunii Europene, iar in cazul Romaniei s-a cerut in cadrul acestui exercitiu de rutina sa revizuiasca cifrele de productie pentru recolta de porumb din 2017 si 2018. Acuratetea, increderea si siguranta datelor statistice sunt vitale pentru a asigura transparenta pietei si a permite operatorilor de pe piata unica sa ia decizii corecte de productie si investitii", au subliniat surse din cadrul CE la solicitarea AGERPRES.In ceea ce priveste modul de raportare a productiilor obtinute la nivel national, ministrul Agriculturii a explicat ca aceste cifre sunt culese direct de la fermieri, care sunt chestionati de doua ori pe an cu privire la suprafata cultivata si la productiile obtinute la hectar pe baza formularelor AGR 2A si AGR 2B."Cifrele acestea sunt culese pe baza formularelor AGR 2A si AGR 2B. In primul formular sunt date statistice culese de INS, la fiecare producator din Romania, in care se consemneaza suprafata care a fost insamantata pana la data de 15 iunie. Aceste suprafete care rezulta din centralizare se confrunta cu cele de la APIA privind subventiile. AGR 2B se face in toamna si acolo se inscriu productiile obtinute pe suprafetele declarate pana la 15 iunie. Deci toate informatiile privind productiile din Romania sunt pe dari de seama statistice, luate sub semnatura de la producatorii din Romania. Nu este vorba de estimari", a subliniat Petre Daea.Potrivit sursei citate, cele doua formulare se completeaza atat de producatorii mari, cat si de catre cei mai mici, care detin suprafete importante pe care le cultiva cu porumb pentru hrana animalelor din gospodariile proprii, respectiv pentru autoconsum."Si informatiile de la producatorii mai mici se centralizeaza la nivelul tarii. Sunt suprafete mici, dar importante, pentru ca fiecare dintre cei 3,5 milioane de producatori cati sunt in Romania cultiva o anumita suprafata pentru consumul propriu, pentru a da la animale si pasari. Este autoconsumul. Nu este o gospodarie in Romania care sa nu cultive porumb pentru cresterea pasarilor din curtea respectiva. Lucrurile acestea sunt din domeniul evidentei", a mentionat seful MADR.Corelarea datelor de productie se face si cu ajutorul sondajului RICA - Reteaua de informatii contabile agricole - la nivelul tuturor tarilor UE, care are rolul de a masura veniturile exploatatiilor agricole europene si a furniza analize financiare.Daea a subliniat ca in solicitarea Comisiei Europene de revizuire a productiei porumb se facea referire la anumite estimari, dar in perioada de vegetatie a culturii agricole. Aceste estimari aratau ca productia de porumb din 2018 ar putea ajunge la circa 14 milioane de tone, insa la finalul recoltatului, Romania a raportat o productie de porumb de peste 18 milioane de tone, ocupand primul loc in Uniunea Europeana."Comisia a facut o interpretare privind estimarile la o anumita perioada, estimari facute in vegetatie. Evident ca in timpul vegetatiei se face o serie intreaga de estimari, dar datele care rezulta dupa culesul recoltei si inmagazinarea acesteia sunt datele reale, care confirma productia pe care a obtinut-o Romania. Este adevarat ca intre aceste date si altele care justifica stocurile care au ramas de la un an la altul exista o distanta de comunicare si anume: daca pentru productia de porumb din 2018 sunt trecute in cele doua formulare, AGR 2A si AGR 2B, suprafata si productia, stocurile se comunica la finele anului anului 2019 de catre INS, iar aceste cifre justifica balanta produsului respectiv, nu productia ca atare", a explicat oficialul MADR.In opinia sa, Asociatia Producatorilor de Porumb din Romania a evidentiat faptul ca in cazul utilizarii hibrizilor performanti se poate obtine o crestere a productiei totale de peste 26,2%. Exemplificand, anul trecut in judetul Braila, la productia medie de porumb, datele INS au aratat 8.177 kg/ha, iar prin testarea hibrizilor respectivi media a fost cuprinsa intre 12.600 si 13.500 kg/ha, conform asociatiei. Astfel de productii s-au obtinut nu numai in judetul Braila, ci si in Constanta, Ialomita, Teleorman, Dolj si Olt.De asemenea, pentru a sustine veridicitatea cifrelor anuntate, ministrul a argumentat si prin faptul ca porumbul este unul dintre produsele cele mai importante la export."Se poate constata ca exportul de porumb in Romania a crescut de la un an la altul. In total, anul trecut si in prima parte a acestui an, s-au exportat 14,954 milioane de tone din productia vegetala, din care cereale - 11,904 milioane tone, iar oleaginoase (floarea soarelui si rapita) - 3,049 milioane de tone . Din aproape 12 milioane de tone de cereale exportate, porumbul a reprezentat 6,458 milioane de tone. S-a exportat aproape jumatate din productia vegetala", a explicat ministrul.Daea a lansat si o invitatie, nu doar reprezentatilor Comisiei Europene ci si presei, de a veni la recoltat de porumb, daca sunt semne de intrebare in ceea ce priveste realizarea productiei, datorita faptului ca "aceasta este de domeniul evidentei."Cu acest raspuns am facut si o invitatie Comisiei Europene de a participa la recoltarea productiilor din Romania, daca sunt semne de intrebare. Invitam pe toata lumea, inclusiv presa, sa vina la recoltat de porumb, toti cei care au dubii asupra acestui aspect sa vina sa vada cat se obtine, sa vada care e productia, sa vada ca aceste cifre sunt reale si nu sunt deformate", a adaugat Petre Daea.Si Asociatia Producatorilor de Porumb din Romania (APPR) afirma ca informatiile privind productia din fermele comerciale sunt corecte, sporul de productie si stabilitatea acesteia datorandu-se progresului tehnologic in sine si faptului ca fermierii reusesc sa aiba tot mai mult acces la el, capitalizand sprijinul acordat prin politica agricola comuna (PAC) de peste un deceniu. De fapt, APPR arata ca INS face o cercetare exhaustiva colectand date de productie de la fermele comerciale."Ramane in discutie cum ar afecta media nationala fermele mici, care in cele mai multe cazuri nu utilizeaza samanta certificata (circa 30% din suprafata fiind cultivata in Romania cu samanta ƀsalvataƄ) ", spun reprezentantii asociatiei intr-un raspuns transmis la solicitarea AGERPRES.Asociatia Producatorilor de Porumb din Romania precizeaza ca nu are posibilitatea de a face o cercetare exhaustiva, nici macar pe un esantion reprezentativ pentru productia comerciala de porumb, dar confirma ca investitiile din ultimii ani facute de fermieri in genetica de calitate si intr-un mix tehnologic adecvat au dus la salturi evidente in productie si au facut-o mai putin vulnerabila la factorii climatici. In plus, ultimii trei ani au fost foarte favorabili culturii de porumb, atat climatic, cat si economic (preturi mondiale in ascensiune, cresterea consumului pe piata UE)."Asociatia testeaza in conditii de camp hibrizii cei mai cultivati in Romania, in diferite zone ale tarii, pe microparcele, iar rezultatele acestei activitati sunt publicate anual (...) Rezultatele din testari nu pot fi extrapolate la scara intregii tari, deoarece cultura comerciala la scara mare are specificul ei", au adaugat reprezentantii asociatiei.In anul 2018, Romania a inregistrat o recolta totala de cereale de aproximativ 32 de milioane de tone, clasandu-se pe locul trei in Uniunea Europeana (UE), dupa Franta si Germania. In 2017, recolta totala de cereale anuntata de autoritati a fost de aproape 27 de milioane de tone.La porumb boabe, Romania s-a clasat pentru al doilea an consecutiv pe prima pozitie din UE in 2018, cu o recolta totala de peste 18 milioane de tone, in crestere cu aproape 33% fata de 2017 si un randament de 7,8 tone/hectar. In 2017, recolta de porumb boabe a fost de 14,5 milioane de tone cu o medie de aproape 6 tone la hectar.