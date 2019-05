Scutul antigrindina nu face fata fenomenelor meteo extreme din ultima vreme. Furtuna din Prahova a avut puterea a doua bombe atomice, spune directorul AASNA

Cum se formeaza grindina si cum o combate Ministerul Agriculturii

Directorul Sistemului Antigridina: Ne-am luptat cu o supercelula noroasa, cu puterea a 2 bombe atomice. Era catastrofal sa nu intervenim

Revoltati, fermierii - care isi stiau culturile la adopost - au postat pe retelele de socializare imagini cu prapadul, intrebandu-se ce productie vor mai scoate in aceasta toamna si din ce vor mai face vin...In loc sa le explice oamenilor de ce sistemul anti-grindina nu i-a protejat, ministrii cabinetului Dancila au transformat totul intr-o disputa politica. Mai exact, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu (ALDE), s-a grabit sa ceara demisia celor care se fac vinovati pentru ca nu s-a intervenit prompt cu rachete antigrindina.In replica, ministrul Agriculturii, Petre Daea (PSD) - responsabil de functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor - a spus ca s-a tras cu rachete antigrindina, dar ca acestea nu au facut fata.Niciunul dintre ministri n-a facut, insa, ceea ce ar fi trebuit. Anume, sa le spuna romanilor de ce rachetele antigrindina n-au facut fata, cine e de vina si, mai ales, ce masuri vor lua pentru ca dezastrul sa nu se repete.Directorul Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, Gheorghe Caunei, a explicat pentru Ziare.com cum s-a intervenit in timpul furtunii de pe 30 aprilie.Grindina se formeaza in interiorul unor nori numiti cumulonimbus, care pot capata o inaltime (intindere pe verticala) de peste 10 kilometri.Inainte de toate, in partea superioara a norului se formeaza un bob de mazariche moale (nucleu de grindina) care, apoi, este transportat de curenti in sus si in jos, in interiorul norului. In timpul calatoriei sale prin nor, bobul este acoperit de staturi de gheata si se uneste cu alte formatiuni similare. Iar dupa ce devine suficient de greu, bobul de grindina isi incepe caderea spre suprafata pamantului.Ceea ce fac angajatii sistemului national antigrindina este sa traga in norii cumulonimbus - inainte ca in interiorul acestora sa se formeze grindina mare - cu rachete care elibereaza iodura de argint. Aceasta creeaza si mai multe nuclee de grindina. Pana la urma, numarul nucleelor este atat de mare incat apa din nor nu le mai este suficienta sa creasca. In consecinta, nucleele sau "pietrele" raman la dimensiuni reduse si cad pe pamanat fara a mai produce pagube.Directorul Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, Gheorghe Caunei, a explicat pentrucum s-a intervenit in timpul furtunii de pe 30 aprilie., a declarat Gheorghe Caunei.Directorul Sistemul Antigrindina a spus ca si asupra acelei celule s-a intervenit, dar ca nu a putut fi neutralizata., a mai declarat Gheorghe Caunei.Directorul Sistemului Antigrindina sustine ca singurul mod in care situatia putea fi prevenita era impiedicarea formarii supercelulei noroase. Dar pentru asta ar fi fost nevoie de inca doua puncte de lansare, care momentan exista doar pe hartie, in planurile Administratiei sistemului si ale Ministerului Agriculturii.Gheorghe Caunei spune ca oamenii sai au actionat ca la carte, pe 30 aprilie. Din pacate - apreciaza directorul - nu toate fenomenele naturale pot fi controlate in proportie de 100%. La urma urmei, nici americanii n-au reusit inca sa stapaneasca puterea norilor cumulonimbus, care creeaza tornade devastatoare in SUA.