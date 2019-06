Se cultiva bio si in Romania! Povestea fermierului de 37 de ani din Calarasi, care si-a lasat afacerile pentru a produce cartofi sanatosi

de Gabriel Kolbay Joi, 20 Iunie 2019, ora 09:12

Tudor Stanciu, in ferma sa ecologica din satul Valcelele (jud. Calarasi) . Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Cartofii ecologici: mai greu de cultivat, dar mai sanatosi si mai gustosi

Primul an cu pepeni galbeni bio. Fermierul se asteapta la rezultate de exceptie

Pregatiri pentru intinderea, cu tractorul, a foliei de mulcire care protejeaza rasadurile de pepeni de frig si burueni. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Exemplul lui Tudor Stanciu, usor de urmat cu ajutorul programului "Crestem Romania Bio"

Usor nu i-a fost. Cu toate astea, dupa cativa ani de munca, rabdare si cheltuiala si-a implinit, in sfarsit, visul de a produce pentru comercializare legume si fructe la fel de sanatoase si de gustoase ca acelea pe care le crestea deja pe langa casa, pentru familia lui.La doar 37 de ani, intreprinzatorul Tudor Stanciu a lasat in urma mai multe afaceri pe care le avea in Bucuresti si s-a retras in satul Valcelele, din judetul Calarasi. Acolo - incurajat de familie si de prieteni - a luat in arenda un teren de 15 hectare (150.000 de metri patrati - n.red.) de la o matusa, hotarat sa inceapa sa cultive pe el legume bio.Prea usor nu i-a fost, la inceput, din cauza ca n-avea nici experienta in lucrul la camp si nici rude care sa se ocupe cu agricultura si de la care sa poata cere sfaturi sau imprumuta utilaje.In plus - pentru a produce in regim ecologic, asa cum isi dorea - tanarul fermier avea nevoie de o multime de certificari care nu se obtin nici repede si nici usor.In mod normal, toate aceste probleme ar fi fost suficiente pentru a pune pe fuga orice orasean mutat de curand la tara. Pe Tudor Stanciu, insa, piedicile nu l-au descurajat, ci dimpotriva, l-au motivat sa caute solutii.Sa va dau un exemplu: a fost nevoie ca pamanturile pe care le cultivam acum sa treca printr-o perioada numita 'de conversie', care a durat 2 ani. In tot acel timp, am cultivat suprafetele fara sa folosim substante de sinteza chimica. Asa ca solul s-a curatat, incetul cu incetul. Si din 2018 recoltele noastre se pot vinde ca produse ecologice", ne-a explicat Tudor Stanciu.Fermierul spune ca - spre deosebire de agricultorii care stropesc solul din belsug cu erbicide chimice pentru combaterea buruienilor - el, pentru ca lucreaza in regim ecologic, e obligat sa isi ingrijeasca toate culturile folosindu-se doar de sapa si de cateva solutii obtinute din compusi naturali.Uneori, reuseste se starpeasca buruienile. Alteori, acestea (in special costreiul) ii sufoca unele culturi. Dar orice s-ar intampla, Tudor Stanciu prefera chiar sa piarda de tot o intreaga cultura decat sa o intoxice cu substante daunatoare pentru mediu si pentru oameni.Din 2016 si pana astazi, fermierul a investit deja peste 30.000 de euro in utilaje si intr-un sistem de irigatii care sa-i permita sa isi ude legumele, in camp. Nu regreta, insa, nicio clipa ca a dat banii atunci cand vede cum se dezvolta culturile sale bio de cartof, de fasole, de naut, de vinete si de pepene galben.In plus, stie ca - datorita investitiei sale - toate aceste legume si fructe vor ajunge in curand pe mesele romanilor, care se vor bucura consumandu-le!Foarte pasionat de agricultura ecologica, Tudor Stanciu isi paraseste ferma doar de cateva ori pe an, cand se intoarca in Capitala, unde urmeaza cursurile Facultatii de Horticultura. A absolvit deja si ASE-ul, cu ani in urma, dar acum vrea neaparat sa invete, la modul serios, tot ce se poate despre noua sa pasiune: productia de legume bio.In acest an, la ferma sa ecologica de la Calarasi, tanarul fermier a plantat cartofi pe un hectar (10.000 de metri patrati).In agricultura conventionala, aceasta suprafata ar fi fost deja stropita cu erbicid care contine substante chimice iritante pentru piele si ochi (cum ar fi bentazonul) . In plus, cel mai probabil, plantele ar fi fost deja tratate cu insecticide pe baza de metaflumizon sau alfa-cipermetrin, de asemenea, toxice.In schimb, Tudor Stanciu nu si-a stropit inca deloc cartofii, ci doar i-a prasit. Si nici de acum incolo nu are in plan sa-i intoxice cu substante chimice. Sigur ca - lucrand doar in acest mod - efortul fermierului va fi mai mare. Dar din respect pentru natura si pentru sanatatea omului care va manca acesti cartofi, parca merita sa depui efort in plus!, explica fermierul.Tudor Stanciu mai spune ca - indiferent cat ar fi de greu - un fermier care vrea sa cultive cartofi bio - gustosi si sanatosi pentru consumator - va gasi intotdeauna o cale sa o faca. Ba mai mult, din cauza ca se pot produce in cantitati mari, cartofii bio nici n-ar trebui sa fie mult mai scumpi decat ceilalti, cultivati cu chimicale, in regim conventional, crede fermierul.In premiera, in acest an, Tudor Stanciu a pus si bazele productiei de fructe in regim ecologic, in ferma sa din Calarasi.Mai exact, inca din luna aprilie, fermierul a inceput sa pregateasca rasaduri de pepene galben ecologic, intr-o mica sera.Cand am ajuns noi la ferma, zilierii tocmai plantau in camp respectivele rasaduri, deja maturizate si rezistente la intemperii.Folia aceasta are mai multe roluri. Unul este sa pastreze pamantul cald, permitandu-i rasadului - mare iubitor de caldura - sa creasca mai repede. Apoi, aceeasi folie impiedica buruienile sa incolteasca pe langa rasadul de pepene, permitandu-i sa se dezvolte", ne explica Tudor Stanciu, aflat in permanenta in mijlocul muncitorilor.Fermierul apreciaza ca - in conditiile in care anul trecut a fertilizat natural si aceasta parcela (ca si pe cea cu cartofi), folosind-o drept pasune pentru oi si capre - productia de pepeni de la finele lunii iulie ar trebui sa fie foarte una buna.De fapt, fermierul apreciaza ca - desi nu-si chimizeaza cultura - aceasta ar putea da roade la fel de bogate ca una conventionala, stimulata cu substante chimice., mai spune fermierul.Despre ferma lui si despre agricultura ecologica, in general, Tudor Stanciu ar putea vorbi ore intregi, fara sa repete un cuvant. Spune ca, desi, de multe ori, il prinde noaptea pe camp, nu simte ca l-ar ajunge oboseala. E constient ca produsele ca legumele si fructele pe care le cultiva ii pot ajuta pe romani sa se mentina sanatosi si energici. Iar pentru asa ceva chiar merita sa muncesti.In mod normal, romanii care vor sa manance sanatos ar trebui sa poata gasi in magazine mai multe legume si fructe ecologice autohtone, intocmai ca acela pe care la cultiva Tudor Stanciu in satul Valcelele din Calarasi.Din pacate, astfel de produse nu se cultiva inca pe scara larga in Romania. Motivul: multi dintre fermieri evita inca sa se apuce de agricultura ecologica din cauza ca, in primii ani de la infiintarea unei astfel de ferme, ar trebui sa isi asume - asa cum a facut si Tudor Stanciu - o serie de riscuri importante si de cheltuieli impovaratoare.In aceste conditii - tocmai ca sa le ofere romanilor acces la mai multe produse bio autentice, produse pe plan local - Carrefour Romania a lansat programul "Crestem Romania Bio" , prin intermediul caruia le ofera sprijin fermierilor care vor sa se apuce de agricultura ecologica si sa produca alimente bio pentru mesele romanilor.