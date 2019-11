Tu cum iti ajuti cultura sa creasca?

Ziare.

Este un biostimulator organic cu 30% continut de aminoacizi liberi, se poate aplica atat foliar cat si la nivelul radacinilor.Ajuta la formarea unor plante viguroase si contribuie la cresterea potentialului lor de productie si a calitatii acesteia.Se recomanda a fi utilizat in orice situatie de stres, la care sunt supuse culturile in timpul perioadei de vegetatie.El ajuta plantele sa se refaca rapid dupa efectele negative ale factorilor de stres (inghet, seceta, grindina, exces de umiditate, transplantare, fitotoxicitate cauzata de erbicide sau fungicide etc.). Tratamentul cu PLYAMINOL activeaza si intensifica procesele fiziologice din plante. PLYAMINOL se utilizeaza la o gama foarte larga de culturi de camp, cum ar fi cerealele paioase, rapita, porumbul sau floarea-soarelui.Tratamentele pot fi efectuate toamna, dupa rasarirea completa a culturii, la desprimavarare, pentru inlaturarea rapida a efectelor gerului din timpul iernii, sau in perioada de vegetatie, premergator perioadelor de seceta sau exces de precipitatii.La culturile legumicole, pepeni verzi, sfecla de zahar si cartofi, se utilizeaza dupa transplantare sau pe acele culturi ce pornesc mai greu in vegetatie.Scopul acestor tratamente este de a creste vigoarea plantelor, stimularea formarii elementelor de productie si imbunatatirea calitatii recoltei Culturi de camp (grau, orz, rapita, porumb, ovaz): 1,3 l/ha, se pot efectua 1 -2 tratamente foliare, toamna sau primavara, se poate administra impreuna cu alte produse fitosanitare.Tratamentele din toamna vizeaza recuperarea intarzierilor de crestere, inradacinarea profunda a plantelor si marirea rezistentei la iernare.La cereale paioase tratamentul cu PLYAMINOL stimuleaza formarea unul numar suplimentar de frati pe planta, a numarului de splce/m2 si a numarului de boabe in spic.La culturile de legume, pomi fructiferi, vita de vie, pepeni verzi:- 100-150 ml/ha in 100 I apa pentru tratamente follare. Se pot efectua intre 2 sl 4 tratamente la interval de 2 saptamani.- 2,5-5,0 l/ha pentru tratamente prin fertirigare. Tratamentele se pot efectua incepand cu transplantarea, apoi inaintea infloririi, la inceputul formarii fructelor sl in perioada de crestere a acestora.