Unul dintre cei mai bogati seici din lume cumpara Agricost SA, cea mai mare ferma de cereale din Romania

Cu aproape 56.000 de hectare de teren lucrate in regim de arenda, SC Agricost SA este cea mai mare ferma de cereale si plante tehnice din tara noasta.In 2017, societatea detinuta de Constantin Dulute a facut afaceri de peste 77 de milioane de euro de pe urma carora s-a ales cu un profit de 15,7 milioane de euro.Complexul din Insula Mare a Brailei se bucura de o dotare de exceptie, permitandu-le producatorilor sa aplice tehnologii moderne de productie a cerealelor si plantelor tehnice oleaginoase si sa obtina, constant, unele dintre cele mai mari productii din Romania.Societatea s-a putut dezvolta fara a atrage atentia mafiei imobiliare din Romania si pentru ca nu a cumparat pamantul pe care-l lucreaza, ci doar l-a luat in arenda de la Agentia Domeniilor Statului (ADS) . Ultimul contract a fost semnat, in acest sens, in anul 2012.Inca de la inceputul acestui an au aparut pe piata romaneasca zvonuri ca Dulute isi va vinde ferma, cu circa 200 de milioane de euro, catre o societate din Emiratele Arabe Unite. Ulterior, au aparut informatii cu privire la faptul ca societatea respectiva ar fi Al Dahra Agriculture, cea pe care a infiintat-o in 1996 Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, seic al regiunii de vest din Abu Dhab (in Emiratele Arabe Unite) . Pe masura ce timpul a trecut, toate aceste informatii s-au confirmat.Pe 3 iulie, Consiliul Concurentei din Romania a dat unda verde tranzactiei, asa ca acum Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan poate cumpara Agricost SA.Averea lui Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan a fost estimata de Forbes la 23 de miliarde de dolari, el fiind declarat unul dintre cei mai bogati membri de familie regala din lume. Firma sa, Al Dahra Agriculture, este cel mai mare trader de cereale din Orientul Mijlociu.