Utilaje agricole performante pentru agricultura de azi si de maine

Avantajele pe care mecanizarea le aduce in procesul agricol sunt evidente: creste productivitatea, imbunatateste utilizarea eficienta a resurselor, reduce forta de munca si nu in ultimul rand, aduce o contributie importanta privind atenuarea riscurilor legate de clima, care este intr-o continua si previzibila schimbare.Desi Romania detine una din cele mai intinse suprafete de teren agricol din Uniunea Europeana ca pondere din suprafata totala de teren, respectiv 58,78% fata de media inregistrata in UE de 45%, se afla totusi pe ultimele locuri din UE din punctul de vedere al eficientei utilizarii suprafetei agricole.Ce trebuie facut in acest sens? Cresterea eficientei utilizarii suprafetei agricole si implicit cresterea productivitatii prin inlocuirea tehnologiilor pe care astazi inca le utilizam, cu utilaje agricole performante, de ultima generatie care asigura randamente ridicate.Iata spre exemplu, ca aproximativ doua treimi din parcul de tractoare existent pe piata din Romania este reprezentat de tractoare produse inainte de 1989.Cresterea productivitatii si performanta in agricultura nu se poate face cu utilaje vechi de peste 30 de ani, iar diferentele intre un echipament modern si unul de generatie veche sunt majore.Utilajele agricole moderne, vin cu urmatoarele avantaje: capacitatea mare de recoltare, consum redus de combustibil, pierderi mai mici, reducerea suprapunerii randurilor, toate acestea cu un real impact asupra productivitatii si eficientei in agricultura.Un studiu realizat, in Romania de catre universitatile din Oradea, spune ca la nivel European, piata utilajelor agricole este in continua crestere, astfel ca, in anul 2017 s-a realizat o crestere cu 4%.Mai mult decat atat, conform Comitetului European al Asociatiilor Producatorilor de masini agricole, in perioada 2018 - 2023, piata utilajelor agricole ar avea un potential de crestere de 5,8% in toate tarile din Europa.Oprindu-ne si vorbind strict de piata utilajelor agricole, astazi se poate spune ca partea pozitiva privind raportul de tehnologizare a utilajelor se refera la o crestere in piata de utilaje agricole in valoare de peste 250 de miliarde de dolari, pana in anul 2025.Iar tendinta generala este de crestere a vanzarile de tractoare mici, sub 50 CP, de tractoare mai mari, de peste 150 CP si de scadere a cererii pentru prese de balotat, cositoare, combine este in scadere.Vazuta dintr-o alta perspectiva, cresterea volumului de utilaje poate fi considerata totusi lenta in Romania, si asta din cauza ca, pe de o parte piata ofera suficiente utilaje incat sa acopere nevoile actuale ale agricultorilor, iar pe de alta parte, procedurile greoaie in vederea achizitionarii utilajelor agricole, prin accesarea de fonduri europene, spre exemplu, descurajeaza.Cu toate acestea, achizitionarea unui utilaj agricol performant nu trebuie sa ramana doar un vis pentru fermierii romani. Investitia intr-un utilaj agricol performant este nu doar justificata, ci si recomandata.In ceea ce priveste tendinta in viitor, piata utilajelor agricole se indreapta spre tehnologie digitala, tractoare care au capacitatea de auto-conducere, echipamente inovatoare si roboti cu inteligenta artificiala.Cel mai nou studiu ce vizeaza evolutia agriculturii inteligente, studiu publicat de cei de la Markets and markets estimeaza ca piata globala de agricultura tehnologizata va atinge 18.45 miliarde de dolari pana in anul 2022, cu o crestere a ratei anuale de 13,8% intre 2016 si 2022.