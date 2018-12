2018 economic - Inceputul sfarsitului?

1. Dobanzi si curs de schimb.

2. Inflatie

3. Piata imobiliara

4. Creditare

5. Fiscalitate

6. Populatie si somaj

7. Crestere economica si buget

8. Banca Nationala

Florin Andrei este economist, doctor in Finante si auditor financiar, cadru didactic asociat al Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si burse de valori din cadrul ASE Bucuresti. Lucreaza de peste 5 ani in mediul academic si de peste 11 ani in mediul financiar-bancar. Se descrie ca un profesor "altfel", care pune accent in ceea mai mare masura pe partea practica a notiunilor studiate, ii provoaca pe studenti sa fie mai informati si sa isi dezvolte un limbaj economic dar si sa se implice activ in comunitate.

Vorbesc aici despre situatia in care un stat are o crestere economica sustenabila, un mediu economic stabil, dar nu investeste sau pune deoparte pentru vremuri grele.Analizez in cele ce urmeaza principalele aspecte economice ale Romaniei.de referinta a BNR a crescut, determinata de inflatia in crestere. Orice modificare a ratei de dobanda a BNR se transmite automat in celebrul (si mult hulitul) ROBOR care va reactiona la modificarile operate de BNR.Anul ce se incheie a fost marcat de trei cresteri succesive ale ratei de dobanda a BNR, de la 1,75% in decembrie 2017 la 2% in ianuarie, 2,25% in februarie si 2,5% in mai. A fost, de fapt, semnalul de la BNR ca perioada banilor ieftini se incheie, iar inflatia in crestere nu poate fi mult mai mare ca rata de dobanda (de fapt legea economica ne spune ca inflatia trebuie sa fie mai mica decat rata de dobanda).a inceput anul la 2%, a crescut pana la un maxim de 3,5% iar finalul acestui an il gaseste la 3%.care, la jumatatea acestui an, a reluat injectiile de lichiditate in piata, deopotriva pentru a mai scadea ROBOR, dar si pentru a oferi bani bancilor astfel incat sa acopere nevoia de finantare a Ministerului Finantelor. Surprinzator, recordul absolut de injectie de lichiditate a fost atins in acest an si nu in perioada crizei economice, 16,6 miliarde de lei pompati in piata la final de octombrie.a fost neasteptat de stabil, pe alocuri aparat de BNR care, la inceputul acestui an, a hotarat sa se "ocupe" mai mult de curs si mai putin de dobanda. E drept, nu au existat nici evenimente majore in piata care sa determine o deterioare a ratei de schimb, poate doar o accentuare a importurilor care nu a fost reflectata in curs.Dupa ani de preturi stabile, chiar in scadere din cauza masurilor fiscale, a reaparut un vechiCresterea salariilor aparatului bugetar si a salariului minim a condus la o accelerare a consumului si deci la cresteri de preturi.De altfel, un factor pentru cresterile de preturi este si cresterea salariului minim, adica a costului fix de productie. Inflatia a inceput anul la un nivel de 4,3%, a urcat pana la maximul de 5,4%, dupa care a inceput sa coboare pana spre 3,4%. Asa cum e normal, spre final de an consumul creste, astfel ca inflatia va incheia anul in jurul valorii de 4%.Numarul de tranzactii a inceput sa scada, in timp ce constructiile rezidentiale au inceput sa franeze. De altfel, numarul de autorizatii de constructii a scazut, apetitul pentru cumpararea de imobile in stadiul de proiect fiind mult mai redus fata de anii precedenti.In ultimii ani, creditarea a luat avant in special in zona creditelor de consum, prin prisma conditiilor usor relaxate si a banilor ieftini din piata.Fara indoiala, portofoliile bancilor nu vor mai creste in 2019 asa cum au facut-o in ultimii ani, iar reducerea creditelor de consum poate insemna si o reducere a consumului, deci, o scadere a inflatiei.Pe de alta parte, limitarea gradului de indatorare in cazul creditelor ipotecare va afecta si mai mult piata imobiliara.Anul 2018 a debutat cupentru categoriile speciale de persoane impozabile. Masura, neinteleasa de majoritatea populatiei, a vizat sa aduca mai multi bani in sistemul de pensii de stat si sa scada contributia pe pilonul doi - pensia privata.Reducerea impozitului pe venit a lovit direct primariile, deoarece veniturile acestora au fost mai mici, fiind mai dependente de transferurile din bugetul de stat.Este important de observat cape fondul migratiei. Aceasta este, de fapt, o bomba cu ceas, intrucat dezvoltarea sau chiar mentinerea actualei dezvoltari a tarii nu va fi posibila fara forta de munca suficienta.Mai mult, cred ca este important sa lamurim o chestiune importanta - nu, Brexitul nu va insemna intoarcerea in tara a romanilor care lucreaza in Marea Britanie.Somajul a avut o evolutie negativa, in sensul in care nevoia de forta de munca a existat pe tot parcursul anului, rata somajului coborand de la 4% la 3,3% spre finalul anului.As incepe cu mentiunea ca bugetul general al Guvernului a fost elaborat pe o crestere economica de 5,5% desi, in realitate, toate premisele arata ca vom atinge (in cel mai bun caz) 4%, adica o diferenta in venituri de aproximativ 10-14 miliarde de lei.Surprinzator, desi economia Romaniei creste, Guvernul se imprumuta din ce in ce mai mult pentru acoperirea cresterilor nesustenabile de cheltuieli.Desi Guvernul mentioneaza frecvent ca Romania are cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, nu poate mentiona si faptul ca sumele obtinute din cresterea economica au mers catre infrastructura sau alte domenii care pot produce valoare adaugata pe viitor.Pentru o perioada foarte lunga, Banca Nationala a fost aparatorul de ultima instanta al economiei si finantelor tarii. In 2018, lucrurile pare ca s-au schimbat, BNR nu a mai fost atat de vocala in a trage semnale de alarma atunci cand finantele tarii o luau pe cai gresite. Ocazii au avut suficiente, insa au fost mult prea discreti.BNR este ultima reduta si are datoria (si obligatia) sa ramana independenta. Mai este? Un cunoscut analist economic si politic spunea urmatorul lucru,In loc de concluzie as spune ca anul 2018 a fost unul pestrit, foarte asemanator cu 2007 sau 2008. Cert este ca economia a crescut si anul acesta, insa, ca de fiecare data, momentele de investitii au fost ratate din cauza politicului care are orice alt plan decat acela al dezvoltarii.