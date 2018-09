Analistii CFA estimeaza ca euro ar putea depasi 4,73 lei, iar ROBOR ajunge 3,88%

Ziare.

"In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, in jur de 75% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala).Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,6935, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7375", se arata in comunicat.Totodata, rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (august 2019/august 2018) a inregistrat o valoare medie de 4,13%."Sunt de remarcat anticipatiile de majorare a ratelor de dobanda (fata de valorile actuale) la leu atat pentru scadentele pe termen scurt (3 luni), cat si pentru cele pe termen mediu (5 ani), peste 70% dintre participantii la sondaj anticipand aceasta evolutie.Astfel,, iar randamentul obligatiunilor suverane denominate in lei cu scadenta de 5 ani este de 4,88%.Ca urmare, avand in vedere rata anticipata a inflatiei, pentru scadentele pe termen scurt, sunt anticipate in continuare dobanzi real negative", se arata in comunicat.Pe de alta parte, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a crescut in luna august, fata de luna anterioara, cu 4,9 puncte, pana la valoarea de 50 puncte, datorita cresterii ambelor componente ale indicatorului.Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca).Fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul a scazut cu 0,7 puncte.Astfel, indicatorul conditiilor curente a crescut fata de luna anterioara cu 5 puncte, pana la 64,8 puncte. Fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul conditiilor curente a scazut cu 3,8 puncte.Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 4,8 puncte pana la 42,6 puncte. Fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul anticipatiilor a crescut cu 0,8 puncte.Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni in randul membrilor CFA Romania si al candidatilor pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.CFA Romania este asociatia profesionistilor in investitii din Romania, in mare parte detinatori ai titlului Chartered Financial Analyst, calificare administrata de CFA Institute (USA), organizatia avand peste 225 de membri.