Calcule exclusive privind sumele din Pilonul II. Varsta de pensionare vine cu zeci de mii de euro in cont pentru fiecare roman

Pensia acumulata la Pilonul II este cea mai sigura resursa la batranete, in conditiile in care Pilonul I (cel administrat de stat) este extrem de subred iar previziunile pentru urmatorii ani nu sunt deloc bune."Prin virarea unei parti a contributiilor la pensie catre fondurile de pensii administrate privat (Pilon II), romanii depind in mai mica masura de statul roman, atunci cand se vor pensiona.In plus, pe perioada cat contribuie la fondul de pensii administrat privat, ei au confortul ca pot vedea in orice moment sumele pe care le au pe contul personal la fondul de pensii private, adica stiu cati bani au si sunt siguri ca acei bani sunt ai lor (chiar daca in conditii normale, au acces la acesti bani numai in momentul in care se pensioneaza).In plus, prin legile de functionare ale fondurilor de pensii, beneficiarii sunt siguri ca vor primi in perioada de pensionare cel putin sumele cu care au contribuit la sistemul de pensii private", puncteaza analistul Dragos Cabat.Adrian Codirlasu, presedintele CFA, atrage atentia ca, din cauza trendurilor demografice (spor negativ al populatiei si migratie) sunt semne mari de intrebare cu privire la sustenabilitatea sistemului public de pensii chiar pe termen mediu."Prin urmare, pentru o persoana apartinand generatiilor X (cei nascuti in perioada 1966-1976), Y (nascuti intre 19767-1995, supranumiti Millenials), sau Z (cei nascuti in perioada 1995-2012), in planificarea economiilor pentru varsta pensionarii, prudent este ca aceasta sa considere Pilonul I (pensia de stat) ca fiind o sursa inexistenta. Probabil, datorita nesustenabilitatii acestuia, varsta de pensionare va creste substantial (aceasta evolutie se observa si la nivel international) ", a explicat presedintele CFA.Analistii mai spun ca, din totalul contributiilor virate la stat, doar jumatate se regasesc in calculul pensiei.Un al avantaj al Pilonului II, explica expertii, este ca, banii din contul de Pilon II, fiind proprietatea contributorului, in caz de deces al acestuia sunt transmisi automat mostenitorilor. Aceasta varianta nu exista la stat. "La Pilonul I (pensii publica), in caz de deces al contributorului banii raman statului (acesta neavand nicio obligatie fata de mostenitori) - inca o dovada ca Pilonul I este, de fapt, o taxa pe munca", a mai atras atentia presedintele CFA.Revenind la buzunarul angajatilor de azi, pensionarii de maine, certitudinea veniturilor vine exclusiv din sumele acumulate la Pilonul II. Astfel, in anul 2008, un roman de 35 de ani, platit cu salariul mediu brut pe economie (care era de aproximativ 1.623 de lei pe luna, iar contributia la Pilonul II era de 32,5 lei pe luna) castiga circa 21.132 de lei pe an brut. Contributia virata in 2008 a fost de 412 lei, iar suma acumulata, dupa investitii (facute de fondul de pensii care administra contul), ajungea la 436 de lei.Sumele au crescut odata cu majorarea salariului mediu brut, dar si odata cu majorarea contributiei virate la Pilonul II prin cresterea procentului. In anul 2018, salariul mediu brut pe economie a crescut la 4.502 lei. Suma anuala a ajuns la 54.024 lei. Contributia virata in 2018 catre Pilonul II a fost de 1.975 de lei. Sumele totale acumulate, in zece ani, dupa scaderea comisionului de administrare perceput de fond, au ajuns la 13.091 de lei (2.773 de euro).Daca evolutia salariului mediu brut isi pastreaza in acelasi ritm, iar contributia la Pilonul II ramane aceeasi, respectiv 3,75% din venitul brut, atunci, pana in 2037, la varsta de pensionare (65 de ani), suma acumulata ajunge la 124.291 lei (26.000 de euro).Potrivit calculelor, salariul mediu brut va ajunge, in 2037, la 9.908 lei pe luna. Daca acelasi beneficiar continua sa lucreze inca zece ani, ajunge sa acumuleze la Pilonul II aproximativ 247.205 lei (51.000 euro).Potrivit legii, oamenii au posibilitatea sa isi incaseze banii de la Pilonul II in doua moduri. Mai exact, pot primi toata suma din cont intr-o singura transa, dupa pensionare. Sau - in baza unei norme a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) - pot cere sa primeasca suma din contul de Pilon II esalonat, pe durata a 5 ani.