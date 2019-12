CE recomanda "un bilant aprofundat" in Romania in 2020, pentru a afla gravitatea dezechilibrelor macroeconomice

Ziare.

Statele membre care ar trebui sa faca obiectul unui astfel de bilant aprofundat sunt: Bulgaria, Croatia, Cipru, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Romania, Spania si Suedia.In cazul Romaniei, in luna februarie 2019, Comisia a ajuns la concluzia ca tara inregistreaza dezechilibre macroeconomice, care vizeaza in special riscul pierderii de competitivitate la capitolul costuri, o deteriorare continua a pozitiei externe si riscuri la adresa stabilitatii financiare. In tabloul de bord revi zuit, doi indicatori sunt peste prag: pozitia neta a investitiilor internationale (net international investment position - NIIP) si cresterea costului unitar al fortei de munca.Potrivit Executivului comunitar, cresterea costului unitar al fortei de munca s-a accelerat semnificativ in 2018 ca urmare a cresterilor salariale puternice in sectorul public. "Trecutul sugereaza ca o crestere a salariilor in sectorul public este posibil sa se rasfranga in sectorul privat, ceea ce ar putea declansa pierderi de competitivitate la capitolul costuri", se arata in raportul CE."Mediul de business este afectat de modificari legislative frecvente si impredictibile, deseori adoptate fara studii de impact sau consultari cu partile implicate. Datoria guvernamentala ca procent din PIB este relativ scazuta dar nu mai urmeaza o tendinta descrescatoare... Riscurile la adresa stabilitatii financiare care provin din legislatia anterioara par sa se fi diminuat, chiar daca instabilitatea politica si legislativa ramane o sursa de ingrijorare", subliniaza Comisia.Pe ansamblu, raportul Executivului comunitar scoate in evidenta aspecte ce tin de cresterea puternica a costului unitar al fortei de munca si deteriorarea pozitiei externe. "In consecinta, Comisia considera oportun, tinand cont si de indentificarea dezechilibrelor in luna februarie, sa examineze in continuare persistenta dezechilibrelor sau reducerea lor", precizeaza Comisia Europeana.Statele membre trebuie sa remedieze in continuare dezechilibrele macroeconomice cu care se confrunta, pentru a se pregati pentru provocarile pe termen lung si eventualele socuri viitoare.