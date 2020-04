Consilier prezidential: Criza-corona rascoleste preturile. Oportunitatile si riscurile Romaniei

Potrivit FMI, economia globala va scadea cu 3% in 2020

"Cu economia de piata vom traversa starea de urgenta si, prin politici publice stimulative, tot cu economia de piata vom reusi sa ne redresam economic si sa mergem mai departe.Insa trebuie sa avem grija, cu atat mai mult in actuala stare de urgenta, ca economia de piata sa nu degenereze pe calea oportunismului si a hazardului moral. De aceea, avem nevoie de transparenta, decizii fundamentate si reguli clare pentru toata lumea, fie ca ne referim la schemele de sprijin, la somajul tehnic sau accesul la fondurile publice", a scris Marinescu pe site-ul sau.El sustine ca, dupa aceasta criza provocata de noul coronavirus, economia se va redresa mai devreme sau mai tarziu, in functie de gradul sau de flexibilitate si de eficienta masurilor de relansare economica.Marinescu aminteste ca, potrivit FMI, economia globala va scadea cu 3% in 2020, in conditiile in care majoritatea economiilor lumii vor evolua in teritoriu negativ, in ciuda masurilor active anuntate sau pe care guvernele deja le-au adoptat.In acest context, el arata ca trebuie sustinut modul echilibrat in care autoritatile romane s-au raportat la mecanismele pietei, cu preocuparea generala de a nu interveni agresiv in functionarea acestora."Economia nu trebuie orientata pe contrasens fata de legile cererii si ofertei, nici macar in starea de urgenta, mai ales atunci cand intreprinzatorii arata eforturi de solidaritate", a mai scris consilierul prezidential.El apreciaza faptul ca unele firme cu capital romanesc au ales sa produca masti de protectie, combinezoane si alte echipamente medicale.Potrivit acestuia, in contextul crizei, trebuie cautate oportunitatile, subliniind ca vor exista cu "duiumul". El da drept exemplu faptul ca prin diverse scheme de sprijin si investitii pot fi alese pentru a fi sustinute strategic anumite sectoare pentru reducerea dependentei de unele importuri."Este important (...) sa obtinem un echilibru fezabil intre solutiile nationale si beneficiile comertului liber pe plan international", avertizeaza Marinescu.El indica faptul ca productia, adica oferta, nu a fost afectata de criza de sanatate, in timp ce consumul si cererea au fost puternic "perturbate"."In traducere economica, criza-corona rascoleste tocmai datele esentiale ale economiei de piata: preturile. In acest sens, criza-corona antreneaza, de fapt, o adevarata revolutie a preturilor, care va evolua in pas cu ajustarile structurale din economie", opineaza Marinescu.Consilierul prezidential mai sustine ca "revolutia preturilor" indica deja ajustari negative majore, adica falimente si pierderi de locuri de munca, unele dintre acestea putand fi prevenite prin solutii de sprijin financiar, altele, insa, doar temporizate.Repornirea economiei, atentioneaza el, nu va putea fi facuta la fel cum a fost oprita."Problema cu repornirea economiei tine de faptul ca economia nu functioneaza asemenea unui computer sau motor, inzestrat cu buton start/stop si a carei functionare este identica dupa fiecare sesiune de shutdown. (...) Economia nu poate 'reporni' ca intreg, in mod nealterat, in parametrii de dinaintea crizei", a scris Cosmin Marinescu, sustinand ca repornirea va insemna o alta (noua) economie.Consilierul prezidential considera ca economia va fi intr-o mai mica masura una a mobilitatii si mai mult o economie a securitatii - sanitare, alimentare, energetice, amintind ca aceasta criza nu provine din sfera dezechilibrelor financiare, precum cea din 2008-2009."Date fiind cauzele, solutiile trebuie gandite nu doar in raport cu economia de dinaintea crizei, ci cu privirea atintita cat mai departe in viitor, la economia si societatea care vor fi sa fie post-coronavirus, pentru ca ajustarile necesare si efectele disruptive sa fie valorificate si ca oportunitati economice", apreciaza el.Criza aceasta, afirma Marinescu, "a gasit Romania dezarmata ca spatiu bugetar de interventie, date fiind politicile pro-ciclice hazardate ale fostei guvernari, care au facut din Romania campioana europeana a deficitelor bugetare"."Romania este singura din UE care a evoluat in ultimii ani pe contrasensul echilibrelor economice, atat in planul responsabilitatii fiscal-bugetare, cat si prin deficitele externe care s-au adancit continuu, in ciuda cresterii economice.In prezent, dupa 'deficite gemene' record de 4,6% din PIB in 2019, deteriorarea perspectivei economice include si nota de plata pentru politicile proaste din ultimii ani", spune el.Cea mai importanta directie este rezolvarea crizei de sanatate publica, care ar da doza de optimism si de perspectiva pozitiva ce ar sustine consumul, adica relansarea cererii, propune el."Va trebui sa invatam sa convietuim cu acest coronavirus. De aceea, vor trebui asigurate resursele financiare pentru ca infrastructura medicala, umana si tehnologica sa poata duce aceasta lupta de anduranta psihologica impotriva COVID-19", spune Marinescu.A doua directie indicata de consilierul prezidential este legata de "masuri guvernamentale corect fundamentate, transparente si obiective in raport cu problemele identificate, care sa ofere solutii eficiente, prin care mediul de afaceri sa acumuleze treptat incredere in perspectivele economice iar apetitul antreprenorial sa revina in teritoriu pozitiv", adica relansarea ofertei.A treia directie vizeaza utilizarea solutiilor comune care se contureaza la nivelul UE, prin care Romania sa mobilizeze capabilitati financiare importante, necesare stimularii economice, nu doar in perioada imediata si nu doar pentru sectoarele direct afectate.El indica accesarea unor instrumente financiare puternice, cum ar fi initiativa SURE si Fondul de redresare economica."Romania trebuie sa continue sa negocieze inspirat toate posibilitatile de relocare a fondurilor europene nerambursabile, care sa fie orientate in 2020 catre programe majore de dezvoltare, prin accelerarea investitiilor in infrastructura de transport si prin digitalizarea serviciilor publice, cu efecte de antrenare certe in intreaga economie", adauga Marinescu.El sustine ca "intr-o viitoare paradigma a economiei securitatii - alimentare, energetice, sanitare - Romania are uriase oportunitati de reasezare strategica pe harta regionala a lanturilor valorice din agricultura si industria alimentara, din energie si din sfera resurselor, precum si in industria dispozitivelor medicale si cea farmaceutica".Consilierul prezidential subliniaza ca Romania trebuie sa-si reaseze prioritatile in planul finantelor publice."Exista (...) premise majore ca si aceasta criza sa isi lase amprenta, mai devreme sau mai tarziu, asupra sustenabilitatii datoriilor suverane. Dar prioritara este acum sanatatea oamenilor!", conchide Marinescu.