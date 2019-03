Cum sa tranzactionati indicele Nasdaq

Ziare.

com

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations - Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare) este o bursa de valori cu sediul in Statele Unite, precum NYSE si Euronext. Indicele Nasdaq masoara performanta globala a actiunilor listate la bursa NASDAQ, ca si indicii DJ30 sau CAC40.Compozitia Nasdaq index include in principal domeniul tehnologic si companiile digitale, dar nu numai.Participarea la Nasdaq 100 nu este limitata doar la 100 de companii (103 in 2018) . Lista companiilor Nasdaq este formata din sectoare diferite, dominand insa actiunile companiilor din domeniul tehnologic.: 52,36%: 24,02%: 14.91%: 4,62%: 2,99%: 0,77%: 0,33%Retineti ca indicele bursier Nasdaq exclude toate titlurile financiare. Nu exista niciunul in indexul Nasdaq 100. Actiunile din domeniul financiar sunt grupate in Nasdaq Financial 100.In lista Nasdaq gasim nume universal cunoscute ale unor companii mari precum Google, Amazon, Apple sau Facebook.Mai multe informatii despre componenta Nasdaq si lista companiilor Nasdaq pot fi gasite peIata o diagrama a CFDului Nasdaq 100 realizata pe platforma MT5 Admiral Markets.Curba Nasdaq 100 CFD arata o evolutie puternica a indicelui din 2005, inclusiv o accelerare puternica incepand cu martie 2009.Nasdaq are o valoare de 7184 - in martie 2019, dupa ce a atins un maxim istoric la nivelul de 7701, in septembrie 2018.Sa observam pe aceasta diagrama o caracteristica interesanta a pietei Nasdaq 100 pentru traderi. Indicele a scazut relativ putin in timpul crizei financiare din 2008.Acest lucru poate fi de fapt explicat prin lipsa companiilor financiare din componenta Nasdaq, care ii confera o anumita stabilitate in vremuri de criza. Intr-adevar, in perioadele de criza, actiunile companiilor financiare sunt de obicei primele si cele mai afectate de efectul de panica. In plus, criza din 2008 a scos din carti mai multe companii din acest sector.Nasdaq100 CFD ofera oportunitati de tranzactionare atat in trend ascendent, cat si descendent.Un investitor poate opta pentru o strategie "cumpara si pastreaza" adica sa cumpere indicele si sa mentina pozitia pe termen lung pentru a beneficia de cresterea de pe bursele din SUA. Cu toate acestea, aceasta strategie poate fi costisitoare datorita rolloverului, mai ales daca nu exista o crestere semnificativa.CFD-ul Nasdaq-100 ofera, de asemenea, traderului posibilitatea de a tranzactiona indicele pe termen scurt, si in ambele directii (specula la cumparare si vanzare), avand in acelasi timp la dispozitie si un efect de levier, daca este nevoie.Datorita compozitiei speciale a lui Nasdaq, - peste 50% din lista de actiuni provenind din sectorul tehnologiei, precum si lipsa activelor financiare - ar trebui sa luati in considerare pentru tranzactionare acest indicele.Intr-adevar, toate noutatile ce impacteaza sectorul tehnologic in ansamblu, precum si anunturile ce privesc rezultatele companiilor din acest sector, vor avea un impact semnificativ asupra Nasdaq si va fi mai mare decat asupra altor indici. Va trebui deci sa urmariti foarte atent aceste stiri.In plus, miscarile actiunilor financiare, gasite pe alte indici, vor avea un impact foarte mic asupra Nasdaq. Cu toate acestea, poate fi observat un efect limitat de contagiune si de corelatie.Intr-adevar, in vremuri de criza bursiera, scaderea valorii actiunilor sensibile, cum ar fi cele financiare nu va afecta prea mult Nasdaq. Cu exceptia cazului in care criza apare in sectorul tehnologiei, Nasdaq 100 ar trebui sa fie printre indicii bursieri, care scad cel mai putin pe piete.