De ce sunt banii romanilor din strainatate vitali pentru economia tarii noastre

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

o diaspora este o comunitate transnationala formata din emigranti sau urmasi de emigranti care pastreaza puternice legaturi cu tara de origine

Asta pentru ca majoritatea celor plecati in afara sunt in continuare atasati de tara si vor sa contribuie, atat cat pot, la rezolvarea problemelor din patria-mama Iar acest "atat cat pot" este destul de mult, cel putin cand vine vorba de banii trimisi in tara.Am consultat datele legate de remiterile lor, publicate de Banca Nationala a Romaniei, si le-am comparat cu investitiile straine directe (ISD) Perioada pe care am luat-o in calcul este 2007-2017.De mentionat este si faptul ca cifrele reprezinta remiterile oficiale ale romanilor din strainatate, realizate prin banci sau servicii de transfer de bani, astfel ca nu iau in calcul cash-ul adus sau trimis fizic in tara de catre acestia.Remiterile romanilor din strainatate: 6.173 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 7.111 milioane de euroRemiterile romanilor din strainatate: 6.316 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 9.210 milioane de euroRemiterile romanilor din strainatate: 3.514 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 3.357 milioane de euroRemiterile romanilor din strainatate: 2.931 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 2.263 milioane de euroRemiterile romanilor din strainatate: 2.794 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 1.700 milioane de euroRemiterile romanilor din strainatate: 2.856 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 2.138 milioane de euroRemiterile romanilor din strainatate: 2.856 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 2.712 milioane de euroRemiterile romanilor din strainatate: 2.547 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 2.421 milioane de euroRemiterile romanilor din strainatate: 2.782 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 3.461 milioane de euroRemiterile romanilor din strainatate: 3.153 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 4.517 milioane de euroRemiterile romanilor din strainatate: 3.792 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 4.586 milioane de euroDatele BNR arata ca, acum 10 ani, explodasera atat ISD-urile, cat si remiterile romanilor in strainatate.. Altfel spus, cei plecati din afara au infruntat dificultatile financiare din tarile-gazda, dar au continuat sa-i ajute pe cei ramasi in Romania.Odata economia mondiala repusa pe picioare, ISD-urile si-au revenit si, in ultimii ani, au depasit remiterile romanilor din strainatate. Insa acum se observa o alta tendinta interesanta:Daca la inceput, aproape toti banii mergeau pentru a ajuta familiile lasate in urma (acoperirea cheltuielilor zilnice, constructia unei case etc.), adica in consum, care aduce valoare adaugata economiei pe termen scurt, acum iata ca dinamica a inceput sa se schimbe si o parte din bani sa se orienteze catre investitii, care aduc beneficii pe termen lung, lucru reliefat de curand de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu."Initial, (banii - n.red.) erau pentru a ajuta familiile din Romania. Cu timpul s-a constatat ca sunt pentru ca oamenii au vrut sa faca mici investitii, au vrut sa faca casa, din patriotism, din aspiratie, ca vor reveni candva in tara. Uitandu-te si mai atent la aceste cifre, constati ca unii au remis bani pentru a incepe in Romania mici activitati de afaceri. Un lucru foarte bun, acelea chiar sunt investitii, investitii productive.O buna parte din migranti au plecat din sate si probabil ca vor sa deschida la intoarcerea in tara afaceri in agricultura, ar avea un efect pozitiv extraordinar, potentialul agricol al Romaniei este clar subvalorificat si la fel de bune ar fi investitiile mici, pentru ca ele ar stabiliza forta de munca", a explicat Mugur Isarescu, in iunie, intr-o conferinta de presa In final, va lasam cu definitia reamintita de sociologul Dumitru Sandu: