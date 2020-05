Nimic nu va mai fi la fel ca inainte? Dimpotriva, totul va fi exact la fel ca inainte

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Ei bine,. Sistem care acoperea, in 1990, peste 3 milioane de hectare si care acum deserveste teoretic mai putin de jumatate (1,4 milioane de hectare), desi, practic, nu se iriga mai mult de 750.000 hectare (o parte din cele 1,4 milioane de hectare cu acces la irigatii nu au si retelele secundare de irigatii, iar apa folosita costa si nu putin) ().Hai sa vedem cat de ridicola este situatia. Iata care este harta cu distributia celor mai bogate natural terenuri agricole din Europa (asa cum indica Atlasul Agricol European din 2019):Ai zice ca ne-a pus Dumnezeu mana in cap! Dar sa nu ne grabim si sa aruncam o privire si asupra pretului terenurilor agricole din Europa ().Cred ca faptul ca romanii se duc la cules de sparanghel in Germania, in loc sa lucreze solul atat de bogat al propriei tari, nu ar trebui sa ne mai mire defel. Si stiti de ce?Pai,, cu 13 milioane de hectare. Avem si vom aveapentru Politica Agricola Comuna, cu peste 20 miliarde de euro:Adica, exact la fermele care angajeaza cei mai putini oameni. Caci, dragi cititori,Pai, de ce sunt fermele romanesti atat de firave economic? Simplu, pentru ca 93% dintre ele consuma ele insele mai mult de jumatate din cat produc:Si sa va mai spun ceva: pamantul ala asa de bun al nostru produce multe cereale, dar nu ne obosim sa crestem animale cu acele cereale, ci le vindem cat de ieftin se poate. La export, bineinteles, ca doar asa se "produce" rambursarea de TVA. In ceea ce priveste efectivele de animale, suntem abia pe locul 9 in UE la numarul de porci (importam masiv carne de porc), pe locul 10 la bovine, pe locul 3 la ovine si pe locul 3 la caprine. Dar banii adevarati se fac din carne de vita si de porc.Deci, tragand linie, sa concluzionam: nu am invatat nimic de la aceasta criza, asa cum nu am invatat nimic in ultimii 30 de ani.A venit corona-virusul si ne-a prins fara stocuri de echipamente medicale simple (masti, halate, dezinfectanti) si dependenti total de importuri de medicamente generice simple, dar utile. In tara care produce cel mai mult porumb din UE, a fost o criza de spirt pe piata. Avem o lipsa cronica a unui medicament extrem de ieftin care sustine jumatate de milion de romani bolnavi de hipotiroidie. Cel mai valoros produs din lume anul acesta va fi un vaccin si noi am ucis Institutul Cantacuzino.De ce nu luam in serios extinderea liniilor de productie pentru medicamente la fabricile existente? De ce nu putem produce la costuri rezonabile masti si alte echipamente?Vi se pare cumva ca a devenit statul roman mai bun sau mai responsabil dupa aceasta criza?S-a schimbat ceva cu adevarat? Am revenit la aceleasi lamentari adolescentine legate de comploturile maghiare din Ardeal. Dar in acelasi timp ne facem ca nu vedem subiectele majore din relatia cu Budapesta si cu UDMR: blocarea de catre Orban Viktor a accesului Romaniei la OCDE, complotul dintre firmele maghiare de gaze si romanii care conduc domeniul gazelor, faptul ca tot ceea ce UDMR face pentru a provoca este posibil pentru ca noi am modificat Codul Penal in 2006 si in 2009, la cererea si in folosul aceluiasi UDMR.de UDMR, sub tunetele electorale impotriva modificarii Codului Administrativ propusa de UDMR,. Ia sa dam un exemplu: pentru un salariu de 5.000 lei si un mandat de 84 de luni, vom avea 168.000 lei. Oameni buni, intelegeti bine: la Senat a trecut, prin vot, un proiect propus de UDMR, care ar fi dus la pensii speciale de 168.000 lei/luna pentru primari si presedinti de Consilii Judetene. Si vreti sa cred ca s-a schimbat ceva cu adevarat important?Hai sa va mai dau doua exemple care arata ca nimic nu s-a schimbat ba, dimpotriva, totul este exact la fel de rau ca inainte. Pe 4 mai 2020 erau scadente obligatiuni municipale emise de primaria Bucuresti, in valoare de 555 milioane de lei. Obligatiuni tranzactionate pe Bursa de la Bucuresti. Normal era ca, la scadenta, Primaria sa "rostogoleasca" datoria, adica sa emita noi obligatiuni pe care sa le vanda la Bursa. Numai ca, surpriza, primarul decide sa renunte la normalitate si semneaza un contract de imprumut pentru aceeasi suma cu BERD. Toate bune si frumoase, numai ca din comunicarea oficiala reiese un mic secret, care, de altfel explica totul: rata dobanzii (). De ce nu e publica? Simplu, pentru ca este mult mai mare fata de cea de pana acum (3,68%). Consecinta: daca ar fi de doar 4% (dar e mult mai mare), vorbim de 22 de milioane de lei anual, care ni se iau din buzunar si pe care nu ii anunta nimeni., de ce nu-l scoateti din cand in cand pe Nicusor Dan la fereastra, sa fim siguri ca mai e viu?Alta dovada de ne-schimbare:). Adica, BNR imprumuta bani guvernului si va primi de la acesta dobanda. Adica statul isi creeaza singur niste datorii noi-noute si noi nu meritam sa stim cam de cati bani vorbim! Normal, doar Banca Nationala apartine de 30 de ani unui singur om sisale extinse.Deci, cum ramane cu faptul ca nimic nu va mai fi la fel? Nu va vine sa radeti?A venit o criza teribila si Romania are nevoie de solutii pentru iesirea din criza. In loc de solutii, toti politicienii ne spun prostii nemaivazute: liberalii o tin langa cu revenirea in "V" (adica ei ne promit ca scaderea abrupta de la 15 martie la 15 mai va fi urmata de o crestere la fel de abrupta de la 15 mai la 15 iulie! Adica pe 15 iulie vom fi iar la fel de bine ca pe 15 martie) iar psd-istii spun ca vor da bani gratis de la buget tuturor votantilor, si celor mici si mijlocii si celor mari si bugetari.Vai! sub deviza ca "nimic nu va mai fi ca inainte", aflam ca se va pune acces pe "economia cunoasterii" si pe "digitalizare".Bai, povestitorilor cu piscine la Monte Carlo, voi ati vazut rezultatul Romaniei la testele Pisa? Voi stiti cam cum se dau, pe bune, examenele in Romania? Hai sa fim macar cinstiti si sa recunoastem ca este imposibil sa intri la un liceu bun sau sa intri la Automatica/ Electronica/Medicina/Drept fara meditatii. Aduce asta a economie a cunoasterii? Iar digitalizarea, alta poveste frumoasa: pai guvernantii nostri nu se abtin de la vicierea licitatiilor pentru masti medicinale si se vor abtine de la aducerea firmelor lui Ghita sa ne digitalizeze tara? Pai, afacerea Microsoft nu tot cu scopul digitalizarii era facuta?Una din componentele de baza ale economiei noastre este energia. In 2019, exporturile s-au redus pana la 4 TWh, importurile aproape s-au dublat, pana la 5,5 TWh, iar productia a scazut pana la 56 TWh. ().Poate Hunor Kelemen cu masca sa ne sperie mai ceva ca Darth Vader, dar el tot autonomie va cere pentru a primi posturi, voturi si resurse, poate Ciolacu isi va ascunde barba sub masca la fel cum isi ascunde diploma de bacalaureat sau de facultate, dar el se va tine de aceleasi haiducii, poate Ludovic Orban va purta masca atunci cand va negocia protectia lui Mihai Chirica si a lui Robert Negoita, dar tot politica murdara se va chema ca face. In fine, sper ca macar la a sasea nunta, Calin Popescu Tariceanu sa poarte masca si sa-l aiba sofer al limuzinei nuptiale pe Daniel Chitoiu. Poate Klaus Iohannis isi va pune masca atunci cand ne va spune zilnic sa stam cuminti in casa dar, pana la urma, tot la cules de sparanghel vom visa, ca aici se vor inchide si fabricile care mai merg.